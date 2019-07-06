AKP'den sistem tartışması için yeni açıklama

AKP Sözcüsü Ömer Çelik, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nde revizyon tartışmasına ilişkin açıklamada bulundu.
DHA
Yayınlanma tarihi: 6 Temmuz 2019 Cumartesi, 15:13

CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul'da milletvekilleri ile kahvaltıda bir araya geldi. AKP'nin Sütlüce'de bulunan il binasında yapılan toplantıya Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, AKP Genel Başkan Vekili Numan Kurtulmuş, AKP Sözcüsü Ömer Çelik, AKP İstanbul İl Başkanı Bayram Şenocak ve çok sayıda milletvekili katıldı. Sabah 11.00'de başlayan yaklaşık 4 saat sürdü.

Toplantının ardından AKP Sözcüsü Ömer Çelik açıklamalarda bulundu. Çelik, birinci yılı dolduran Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi ile ilgili olarak, "Yeni bir sistem hayata geçti. Bürokrasinin çeşitli noktalarında sisteme uyum sağlayamama söz konusuysa bunlar tespit edilecek. Çeşitli noktalarda vatandaşa hizmet götürme konusunda yeterli performans göremediğimiz konular güncellenecek. Bunların hepsi masaya yatırılıp, bunun bir röntgeni, MR'ı çekilecek. Önemli olan burada hizmetin hızlı gitmesi" dedi.

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Cumhuriyet Arşivi Gazete Kupürlerinde:

İbrahim Kalın, Ömer Çelik, Recep Tayyip Erdoğan, Numan Kurtulmuş