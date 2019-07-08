Kılıçdaroğlu’ndan ekonomi paketi tepkisi: Yandaşı kurtarıyorlar

Öztrak, MYK’ye ilişkin basın toplantısı düzenledi.



Toplantı sürerken TBMM’ye ekonomik sorunları çözüme yönelik sunulan pakete ilişkin bilgilendirmeler yapıldı. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun da paket konusunda, iktidarın kendi yandaşlarını kurturma çabası içinde olduğuna işaret ederek, “Bu düzenlemeler yandaşı kurtaracak düzenlemelerdir. Bunlar yandaşı kurtaracaksa, vatandaşı kim kurtaracak? Bu tür yaklaşımlar bizim açımızdan kabul edilemez. İktidardan vatandaşın işini, borcunu ve bunların yol açtığı sorunları çözecek yaklaşımlar bekliyoruz” ifadelerini kullandığı belirtildi.



‘Ucube bir sistem yarattılar’

CHP Sözcüsü Öztrak, MYK toplantısına ilişkin özetle şunları dile getirdi:

İlk defa oldu: Görevden alma işlemi 1937’den bu yana ilk defa yaşandı. Tek adam parti rejiminde bu ucubeliği de yaşadık. Askeri darbelerin yapamadığını bu rejim yaptı. Yapılan normal, sıradan bir iş değil. Bunu yapanlar da yaptıklarının normal olmadığının farkındalar. Piyasalar kapalıyken, gece yarısı görevden alma operasyonu yapıldı.

Sonuçları yıkıcı olacak: Bugünden sonra göreve gelecek hiçbir MB başkanı koltuğunda kalmak istiyorsa Saray’ın emirlerinin dışına çıkamaz. Orta ve uzun vadede ciddi ekonomik sonuçları olacaktır. Saray’ın tutsağı olan MB ekonominin tekrar hızla baş aşağı çakılmasına neden olacaktır. Sonuçları yıkıcı olacaktır. Görev süresi tamamlanmadan MB başkanını alma yetkisi ABD başkanında bile yoktur. Erdoğan-Bahçeli ikilisinin icat ettiği bu ucube sistemde Saray’ın kibirlisi hiç çekinmeden bunu yapabilmektedir. Böyle bir rejim dünyada görülmemiştir.

Karar geri çevrilebilir: (Görevden almanın hukuka uygun olup olmadığı konusunda) Özel kanunla düzenlenmiş bir hususu genel düzenleme yapan KHK kapsamında değiştiriyorlar. Cumhurbaşkanlığı’nın kendi yasasına aykırı olarak bu görevden alma işlemi yapılıyor. Görevden alınan Merkez Bankası Başkanı’nın mahkemeye başvurması durumunda bu kararın geri çevrilmesi muhtemel.