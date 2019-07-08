AKP'de dağılma korkusu

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın partide kalması için ikna edemediği Ali Babacan, AKP’den istifa ederek yeni parti hazırlıklarını resmen ilan etti. Sonbaharda partiyi kurması beklenen Babacan’ın bundan sonraki adımının, olabildiğince geniş bir kesime hitap edebilmek için etkili ve güvenilir isimleri etrafında toplamak olacağı belirtiliyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan ise, Babacan’a adam kaptırmamak için gelecek aydan itibaren il gezilerine çıkacak.

Bir süredir yeni bir oluşum içinde olan, son görüşmesinde partinin kurucu üyeliğinden istifa etmek istediğini Cumhurbaşkanı Erdoğan’a ileten Babacan, dün istifa dilekçesini AKP Genel Merkezi’ne göndererek partiden istifa etti. Bu adımla yeni parti hazırlıklarını resmen ilan eden Babacan’ın kamuoyuna yaptığı açıklamada, yeni partinin ilke ve programının ne olacağına ilişkin ipuçları da yer aldı.



‘Dünya değişti’

Açıklamasında AKP’deki görevleriyle ilgili kısa bir bilgi veren Babacan, son yıllarda pek çok alanda yapılan uygulamalar ile inandığı ilke, değer ve fikirler arasında derin farklılıklar oluştuğunu, aklen ve kalben bir ayrışma yaşadığını vurguladı. Aynı süreçde Türkiye’nin yeni sınamalarla karşı karşıya kaldığını, dünyanın hızla değiştiğini kaydeden Babacan, “Ülkede ise parlak bir gelecek vaadeden bambaşka beklentileri olan dinamik yeni nesillerimiz vardır. İçinde bulunduğumuz şartlarda Türkiye için yepyeni bir gelecek vizyonuna ihtiyaç vardır. Ülkemiz için her alanda doğru analizler, yeniden düşünülmüş stratejiler, planlar, programlar gerekmektedir. Çok çeşitli kesimlerle yaptığımız istişareler bunu teyit etmektedir” dedi.



‘Ortak aklı bulmalıyız’

Türkiye’nin bugünü ve geleceği için yeni bir çalışma başlatmanın kaçınılmaz hale geldiğini, kendisi ve pek çok arkadaşının böyle bir çalışma için büyük ve tarihi bir sorumluluk hissettiklerini vurgulayan Babacan, ülkenin karşı karşıya olduğu sorunların çözümünün ancak temsil gücü yüksek ve geniş bir kadro çalışmasıyla mümkün olacağına inandığını, birlikte çalışmak ve ortak aklı hedeflemek zorunda olduklarını söyledi. “Çalışmalarımızın bağımsız ve özgür bir biçimde yapılması büyük önem taşımaktadır. Her konuda beyaz sayfalarla işe başlamak gerekmektedir” diyen Babacan, bu gerçekler dikkate alındığında AKP üyeliğinin devam etmesinin mümkün görünmediğini belirtti.



Vazgeçilmez 4 ilke

Ülkenin itibarını yükseltmek, halkın refah ve mutluluğunu artırmak, Türkiye’yi hakettiği güzel bir geleceğe ulaştırmayı amaçladıklarını anlatan Babacan, insan hakları, özgürlükler, ileri demokrasi ve hukukun üstünlüğünün vazgeçilmez ilkeleri olduğunu kaydetti. Babacan, “Siyasete ilk girdiğim günden bu yana bunlar için canla başla çalıştım. Allah sağlık ve ömür verdiği sürece bundan sonra çalışmaya devam edeceğim” dedi.

Bu açıklamalarıyla parti çalışmalarını resmen ilan eden Babacan’ın, bundan sonraki adımının, partinin geniş bir tabana yayılması, tüm toplum kesimlerinin desteğinin alınması için “güvenilir ve etkili” isimleri safına çekme çalışmalarını hızlandırmak olacağı kaydediliyor.



Erdoğan’dan karşı hamle

Siyaset kulislerinde, Babacan ekibinin kuracağı partiye AKP başta olmak üzere pek çok partiden katılımlar olacağı, hatta TBMM’de grup kuracak sayıya ulaşabilecekleri değerlendirmeleri yapılırken; Cumhurbaşkanı Erdoğan, gelecek ay il gezilerine çıkma kararı aldı. Erdoğan’ın bu gezilerinin 31 Mart’ta AKP’nin kazandığı illere “teşekkür” ziyareti olduğu açıklaması yapılsa da zamanlamasına dikkat çekiliyor. Erdoğan’ın ağustos ayında başlayacağı gezilerle tabanda baskı yaratarak yeni partiye kayışları önlemeye çalışmayı hedeflediği kaydediliyor. AKP hem ilkbahar hem de sonbaharda olağan olarak milletvekilleriyle kamp yapıyor. Bu yılki sonbahar kampının eylül ayında gerçekleştirilmesi bekleniyor. Erdoğan’ın il gezilerinden sonra da milletvekilleriyle yapacağı kampın ana gündem maddelerinden birini de yeni parti hazırlıklarının oluşturacağı dile getiriliyor. Erdoğan’ın bu çalışmalarla, yeni sistemle birlikte parti içinden yükselen “Erdoğan partiden koptu, partiye ağırlık veremiyor” eleştirilerine karşı mesaj vermeyi hedeflediği kaydediliyor. Erdoğan, Babacan ve Davutoğlu için “İçi boş çuval gibi devrilecekler” diyerek başarısız olacaklarını dile getirse, parti yöneticileri milletvekillerinden bir kayış olmayacağını savunsa da birçok partili Babacan’ın kuracağı partinin hafife alınmaması gerektiğini dile getiriyor.