'Merkez Bankası Başkanı da KHK mağduru'

Oluç, “Kurumsal hedefler tutturulamadı diye Hazine ve Maliye Bakanı görevden alınmıyor. Neden? Aile içi kriz olmasın diye ülke ekonomisi kriz yaşamaya devam ediyor, toplum kriz yaşamaya devam ediyor” diye konuştu.

AKP’ye yakınlığıyla bilinen Siyaset, Ekonomi ve Toplum Araştırmaları Vakfı’nın (SETA) uluslararası medya kuruluşlarında çalışan Türk gazetecilerle ilgili fişleme niteliğinde rapor hazırlamasına da değinen Oluç, “Bu ihbarname ve fişleme belgesinde söylenenlerin hepsini gazeteciler ve gazetecilik adına da reddediyoruz. Bunların yazılmış olmasını kınıyoruz. Gazetecilik yapma konusundaki kararlı duruşları nedeniyle de bu tutumu sürdüren gazetecileri tekrar saygıyla selamlıyoruz” diye konuştu.

Yargı Reformu Paketi’nin ilk bölümünün halen Meclis’e getirilmemesini de eleştiren Oluç, “Bir an evvel Yargı Reform Paketi gündeme gelmeli, tartışılmalı, geniş bir mutabakat sağlanmalı ve bu mutabakat sayesinde hem yargıdaki işleyiş düzenlenmeli; hem TCK hem TMK’deki çeşitli maddelerde köklü değişiklikler yapılmalıdır. Türkiye’de düşünce ve ifade özgürlüğü, toplantı ve gösteri yürüyüşü önündeki engeller kaldırılmalıdır. İnfaz yasasındaki eşitsizlikler bir an evvel düzenlenmelidir. Yargı alanındaki bu ciddi eksikliklerle ilgili adım atılması için bir kez daha tüm partilere çağrıda bulunuyoruz” dedi.