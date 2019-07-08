DBB yönetimi, bitmeyen doktor raporlarını incelemeye aldı. Görevi bir türlü bırakmayan Eryılmaz’ın siyasi geçmişinde bürokrat olduğu halde AKP’ye yakınlığı dikkat çekiyor. Açık kaynaklarda yer alan bilgilere göre Eryılmaz, daha önce hem belediye başkanlığı hem de milletvekilliği aday adaylığı için kamudaki görevinden birden fazla kez istifa edip görevine geri döndü
Genel Sekreter’in rapor keyfi bitmiyor
Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi’nin (DBB) 31 Mart seçimlerinden önceki kayyım Cumali Atilla döneminin Genel Sekreteri Muhsin Eryılmaz ile Genel Sekreter Yardımcıları Ali Fuat Eker ve Ercan Bircan, 4 aydan bu yana sürekli uzattıkları doktor raporlarıyla, hâlâ göreve başlamadı.
Yayınlanma tarihi: 9 Temmuz 2019 Salı, 01:58