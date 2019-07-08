Genel Sekreter’in rapor keyfi bitmiyor

DBB yönetimi, bitmeyen doktor raporlarını incelemeye aldı. Görevi bir türlü bırakmayan Eryılmaz’ın siyasi geçmişinde bürokrat olduğu halde AKP’ye yakınlığı dikkat çekiyor. Açık kaynaklarda yer alan bilgilere göre Eryılmaz, daha önce hem belediye başkanlığı hem de milletvekilliği aday adaylığı için kamudaki görevinden birden fazla kez istifa edip görevine geri döndü