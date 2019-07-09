Akşener'den 'Chernobyl' göndermeli ekonomi eleştirisi: Damada göre her şey 3.6 röntgen

Akşener'in konuşmasından öne çıkan kısımlar şu şekilde:

-Buradan MHP'ye sesleniyorum. Terörle aranıza mesafe koyun.

-HDP Grup Başkanvekili diyor ki, İYİ Parti, HDP'nin oylarıyla seçildi. Aklıma Nasrettin Hoca fıkrası geldi. Nasrettin Hoca'nın canı ciğer çekmiş. Sabah evden ayrılırken canım ciğer yahnisi çekti. Sana öğlene doğru iki okka ciğer yollayacağım akşama yiyelim demiş. Göndertmiş, ateşe koymuşlar. Bir komşusuna iki çift laf etmeye gitmiş ve tencereyi ateşte unutmuş. Muhabbet bittikten sonra eve gelmiş ama artık çok geç. Ev kadınları bilir. Hocanın eşini almış bir telaş. Adam aç gelecek, yahni yandı. Hoca gelmiş karnı aç. Yahniyi koy yiyelim demiş. Ciğeri kedi yedi demiş. Hanım hanım, bu kedi elimde ve muhtemelen iki okka çekiyor. Kedi buradaysa ciğer nerede? Ciğer buradaysa kedi nerede? HDP Grup Başkanvekilinin hesabı böyle. HDP bizi desteklediyse HDP'ye kim oy verdi?

-Sayın Erdoğan ve damadı yapısal reform lafını dillerinden düşürmüyor. Ama dediklerinin tam tersini yapıp kendilerinden önce başlayan kazanımları yıkmakta sınır tanımıyorlar. Cuma gecesi KHK ile Merkez Bankası başkanını görevden aldılar. Sayın Erdoğan asıl görevden alması gereken kişinin damadı olduğunu göremiyor. Zaten bu senenin başında kârını hazineye aktarmışlardı. Şimdiyse gözlerini ihtiyat akçesine diktiler. Buna karşı koyanlara ise yoluma taş koyma diyerek ansızın görevden aldılar.

-Görevden almanız gereken kişinin damadınız olduğunu herkes görüyor siz de görün. Bakalım gençler anlayacak mı? Yerde grafit var sayın Erdoğan.

-Damat enflasyonda hedefi tutturduk diyor. Kıyamet kopsa dengeleniyoruz diyecek. Damada göre her şey 3.6 röntgen. Her şey ne çok iyi ne de felaket.

-Şimdi kendi hayatımdan beş yıldır yaşadığım bazı konuları sizinle paylaşmak istiyorum. Sizler aracılığıyla milletimizle paylaşmak istiyorum. 7 Haziran 2015 seçimleri. Damadın kardeşinin yönettiği, sayın Erdoğan'ın sahibi olduğu söylendiği bir televizyonda kadının bir kadına yakışmayacak hareketlerinin bulunduğu bir kasetin duyumu var dendi. Elbette kadınlar beni anlayacaktır. Lütfü Bey arayıp bildirdi bana. Önce, bütün vücudum uyuştu. Sonra acaba bir hata mı var diye baktım. 45 dakika kendimi bilemedim. Dişlerim takır takır vurdu. Saklanmak istedim. Kalktım, ben Hz Ali'yi çok severim. Medet ya Ali, Allah'ım kuvvet ver dedim. Kalktım ve mücadeleye başladım. Dört gün sonra sayın Erdoğan aradı ve AK Parti'den insanlar aradı. Beşinci gün Bahçeli bir kadın belediye başkan yardımcısını gönderdi. Kasetlerle ilgili arkadaşlarımıza yönelik zamanında yapılan o kumpasla ilgili bütün veballeri ödedik, kendini üzmesin. Kaseti olsa ne gam. Onunla yolları ayırmayacağız dediler.Eşimin yanında bu cümleyle karşılaştım. Sonra işin ucunu bırakmama kararım sebebiyle mücadeleye devam ettim. Bugün aramızda bulunan, kendisini sayın Bahçeli'nin özel kaleminin arayıp bu kadar bağırıp çağırmasın kampanyamızı örtüyor diyerek uyarıldım. Ama çok genç kadınlardan müthiş hikayeler dinledim. Mobbing'e, tacize uğrayan kadınlar için mücadele ettim. Mahkemeyi sonuna kadar takip ettim. Bir kadın hakim, sayın Erdoğan'dan korktuğundan, Saray'dan korktuğundan konuyu dinlemeden bu üç iftiracıya beraat verdi. Devri ittifakınızda kadınlarınız, gelinleriniz, kızlarınız ve ailenizdeki her kadın için "Birinden duydum, bir kadına yakışmayacak hareketlerinin bulunduğu bir kaseti varmış" demek serbest kaldı. Övünün, övünün!

-İmza toplayarak kongre talebiyle yola çıktık. Erkeklere de iftiralar atıldı ama bana kadın olduğum için çok çirkin iftiralar atıldı. Bir arkadaşımızı sayın Bahçeli çağırdı. Evimin önünde çekilmiş fotoğrafı gösterdi beni izlettiğini söyledi, 01 plakalı kırmızı otomobille beni her türlü izlettiğini söyledi. Arkasından terbiyemin müsade etmeyeceği bir söz söyledi.

-Bir MHP Genel Başkan Yardımcısı'nın sekreteri, bir başkasının yeğeni, torunumun gayri-meşru olduğunu yazdı ve ben bu işi de hukuki olarak çok sıkı takip ettim. Sayın Erdoğan, devri iktidarınızda polisiniz İP numarası bulacak imkanı olmadığını söylediler. Canı isteyen 9 aylık bebeğe gayri meşru diyebilir ve serbest kalabilir. Övünün!