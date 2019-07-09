Cumhurbaşkanlığı Başdanışmanı: S-500'ü de düşünüyoruz

Cumhurbaşkanlığı Başdanışmanı Aybet, Japonya'nın Osaka kentinde gerçekleştirilen G-20 Liderler Zirvesi ve AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Japonya ile Çin ziyaretlerini değerlendirdi.

Aybet, G-20 Zirvesi'nde birçok ikili görüşmenin gerçekleştiğini, bu görüşmelerden en çok dikkat çekenin Cumhurbaşkanı Erdoğan ile ABD Başkanı Donald Trump arasındaki görüşme olduğunu söyledi. Görüşmenin olumlu geçtiğini kaydeden Aybet, "Başkan Trump S-400 konusunda bizi çok haklı buldu. Bu görüşme hem ikili ilişkilerde hem de S-400 konusunda çok daha pozitif ortam yarattı" diye konuştu.



'KESİN CEVAP ALAMADIM'



Türkiye'nin Rusya'dan S-400 hava savunma sistemleri alması durumunda, Amerika Düşmanlarına Yaptırımlarla Mücadele Yasası (CAATSA) yaptırımlarının gündemine gelmesine ilişkin Aybet, şunları söyledi:

"Şimdi Amerikan sisteminde kongrenin ayrı bir yetki alanı var. Burada kurumlar arasındaki ilişkiler farklı, hepsinin yetki alanları farklı. Başkan ve Beyaz Saray'ın da aynı şekilde. Bu S-400 teslimatı gerçekleştiği anda bize Amerikalı yetkililerin söyledikleri; kongreden böyle bir yasa çıktı ki bu yasanın adı İngilizce harfleriyle 'CAATSA' diyoruz. Bu bir kere kongreden çıktı, onaylandı. Tabi ki Başkan'ın bunu yürürlüğe koyması için belli mekanizmalar var, orada bazı 'gri' alanlar da var. Ne zaman Amerikalı yetkililere sorsam 'Böyle bir durumda bu yaptırım yürürlüğe girdiği anda başkanın bunu durdurma ya da geciktirme yetkileri ne olur' diye, kesin bir cevap kimseden alamadım."



Aybet, ayrıca kongrenin bu yaptırımları uygulama konusunda son derece azimli ve kararlı olduğunu belirtti.



'BEYAZ SARAY BİZİ HAKLI BULUYOR'

Başdanışman Aybet, CAATSA yaptırımlarının 12 maddeden oluştuğunu, Başkan Trump'ın bu 12 maddeden 5'ini seçme görevini Dışişleri Bakanı'na devrettiğini kaydetti. Aybet, Trump'ın bu konuda Türkiye'yi haklı bulduğunu hatırlatarak, "Beyaz Saray'ın aslında bizi haklı bularak, burada tavrını net koymuş olduğu da belli oldu. Bu görüşmeden önce ben Amerikalı yetkililerle 1 ay öncesine kadar konuştuğumda 'S-400'ü almayın, getirtmeyin, teslim almayın' gibi telkinlerde bulunuyorlardı. Şimdi anlıyoruz ki 'Evet, siz buradan geri dönmeyeceksiniz ve bu teslim edilecek bunu anladık. Peki bundan sonra ne yapabiliriz ilişkilerimizde?' gibi konuşuyorlar" dedi.



'S-500'Ü DE DÜŞÜNÜYORUZ, PATRİOT ÖNERELERİNE AÇIĞIZ'

Türkiye'nin hava savunma füzesine ihtiyacı olduğunu belirten Aybet, "S-400 alıyoruz; çünkü şu anda bize en iyi verilen öneri ve teklif S-400'dü. Biz bunu kabul ettik; fakat bizim füze ve hava savunma ihtiyacımız burada bitiyor mu? Hayır; çünkü biz aslında kendi füze ve hava savunma sistemimizi kurmak istiyoruz. Bunun için de hala başka alternatiflere, S-400'den öteye bakıyoruz. Bu arada S-500'ü de düşünüyoruz. Burada ABD'nin Patriot önerilerine de açığız yani bu iş burada bitmiş değil. Fakat bizim burada vurguladığımız; biz burada teknoloji transferi ve ortak üretim konusunda kararlıyız" diye konuştu.



JAPONYA-ÇİN TEMASLARI

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile olan görüşmesinde, Astana üçlüsünün (Türkiye- Rusya- İran) ağustos ayında Türkiye'de tekrar buluşmasının altının çizildiğini kaydeden Başdanışman Aybet, yapılacak zirvede, Suriye'de siyasi istikrarın sağlanması için görüşmelerin gerçekleştirileceğini belirtti.

Aybet, Japonya resmi ziyaretiyle ilgili ise "Japonya ile ticaret hacmimizi artırmak, dünya ekonomisinde korumacılığa doğru giden politikalara karşı Japonya gibi ülkelerle ticaret hacminin gelişmesine ne kadar önemli olduğu vurgulandı. Japon İş Federasyonu ile görüşme gerçekleşti. Bu da çok olumlu bir toplantıydı. Japonya'daki önemli şirketlerin CEO'ları, başkanlarıyla aynı şekilde bizim iş adamlarımız karşı karşıya geldiler ve burada çok daha somut olarak değişik sektörlerde iş birliği ne kadar ileri götürülür, ticaret hacmi nasıl artırılır ve Japonya'nın Türkiye yatırımları nasıl artar bunlar konuşuldu" dedi.

Başdanışman Aybet, Çin temasları için de özellikle ticaret hacminin artırılması konusunda önemli adımlar atıldığını kaydetti.