Temelli'den ODTÜ'de yapılmak istenen KYK yurduna tepki

Temelli'nin konuşmasından öne çıkan kısımlar şu şekilde:

-Bir vakıf var, SETA vakfı. Yaptığı araştırmanın başlığı bile kendini ele veriyor. Fişleme peşinde, yani bildiğiniz andıç. Bu andıç hikayeleri ile iktidara gelenlerin düştüğü duruma bakın. Gazetecilerin "neye hizmet ettiklerini" araştırıyorlarmış. Aykırı bir ses gördüğünde onları suçlayacak taktikler peşindesiniz. 90'larda bu işi karargahlar yapıyordu, şimdi araştırma grupları yapıyor. Demek ki çağ atlamışız! Raporda bizi de es geçmemişler. Bizimle iltisaklı olmak suç olarak gösterilmiş. HDP'nin haberlerini yapmak değil, sizin faaliyetleriniz suç! Bugün Türkiye'de bütün özgürlüklerin lağvedildiği bir süreç yaşıyoruz. Bunun sebebi de Cumhurbaşkanlığı sistemi.

-Geçen hafta bir rehabilite yapacaklardı biliyorsunuz, şimdi sistemin MR'ını çekeceklermiş! Bence siz bu sistemişn kısa filmini çekin de tarihe not olarak düşsün. Bizzat krizi doğuran bir mekanizmaya dönüşüş durumdasınız.

-Merkez Bankası başkanı da görevden alındı. Merkez Bankası bağımsız diyorlardı. Şimdi de tezi intihal olan bir Merkez Bankası başkanımız olacak. Biz bunları daha önce de yaşadık, Tansu Çiller döneminde yaşadık. O yüzden diyoruz ki Merkez Bankası özerk olmalı.

-Enflasyondan kurtulmak istiyorsanız ekonomide yapısal sorunlara ciddi çözümler üretmelisiniz. 17 yıldır ekonomiyi içinden çıkılmaz bir hale getirdiniz. Sanki bu işleri bunlar başımıza açmamış gibi, bir "beyaz sayfa" hikayesiyle karşımıza çıkıyorlar. Neyin beyaz sayfasını açacaksınız, kağıt israfından başka bir şey değilsiniz. Hepiniz oradaydınız!

-Kendisi tez yazmayan ama yazılan tezlerden çalıntı yapan Merkez Bankası başkanımız olacak şimdi.

-Bu torbacılar yine torba getirdiler Meclis'e. Bir ülkede vergi adaleti yoksa yaşamın herhangi bir alanında adaleti tesis etmeniz mümkün değil. Bu torbanın içinde de verginin tabana yayılmasını göreceksiniz. Hesapsız, kitapsız ekonominin maliyetini emekçiye kesecekler.

-Vergi barışını 6 ay daha uzatacaklarmış. Barışmak istemiyor adamlar, vergi kaçırmak istiyor. Vergi alınır.

-Bunların ağaçla bir sorunu var. Çocukken ağaçtan mı düştüler ? Ağaç kesip bina yapma peşindeler. Ankara'da KYK inşaat yapacak alan bulamamış, gitmişler ağaç kesmeye. Öğrencilere, arkadaşlarımıza, vekillerimize saldırdılar. Kabul etmiyoruz.

-S-400 ve F-35 için bugüne kadar harcanan para Sağlık Bakanlığı bütçesinin yarısı. Bu parayı sağlık için harcasalar belki de sorunlar çözülecek. Bunu söylerken de insan çekiniyor. Sağlık için yapılan harcama da şehir hastanesi. Yani beton.