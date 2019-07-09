Eren Erdem için 'özgürlük' yürüyüşü

Kozan İlçe Örgütü önünde basın açıklaması yapan Yaşar Yıldız, "Eren Erdem'in serbest bırakılmasını istiyoruz. İstinaf Mahkemesi, davayı bir an önce sonuçlandırsın ve Eren'i serbest bıraksın" dedi.40 derece sıcakta 74 kilometre yürüyeceği öğrenilen Yıldız'a, partililer de destek verdi.

Yürüyüşün Adana Adliyesi önünde sona ereceği öğrenildi. Bu arada yürüyüşün 450 kilometrelik Adalet Yürüyüşü'nün bitişinin ikinci yıldönümüne denk gelmesi de dikkat çekti.Öte yandan, Yaşar Yıldız ile telefonda görüşen CHP eski Milletvekili Barış Yarkadaş da "Adalet çığlığınız tüm ülkeden duyulacak, bu ses Silivri zindanlarını aşıp Eren'e de ulaşacak" dedi. Yıldız'ın emniyet ve kaymakamlıktan da izin aldığı öğrenildi.