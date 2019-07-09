İmamoğlu: Belediyede araçların markası değiştirilmiş

İmamoğlu'nun açıklamalarından öne çıkan kısımlar şu şekilde:

Kamu alanında, 16 milyon insanın hakkının olduğu yerde her kuruşu dengeli hesaplı harcamak zorundasınız. Araç işi bu kurumda bir enflasyon. Enteresan değişimler var. Çok hızlı şekilde marka değişiklikleri var. X marka araç varken biz göreve geldikten sonra Y marka gelmiş. Sözüm ona bir alt marka alınmış. Firmalarla yapılan sözleşmelerde bunları yapabiliyorsunuz.

-'Ben genel sekreterim. İstifa ettim' iştiraklerden de edin kardeşim.

-Mülteci sorunu Türkiye'de yönetilememiştir. Tabiri caizse serbest. Saldım çayıra mevlam kayıra derler ya böyle. Siz 3.5 milyona yakın göçmeni her yere dağıttınız. İstanbul'da kayıtlı rakamlara göre 600 bin kayıtlı olmayana göre 1 milyona yakın. O insanlara yazık. Şu anda gerçekten zor durumda olan göçmenleri var İstanbul'un. Çocuk evlilikleri görüyorum, dilencilik yapanları görüyorum.

-Önce Suriyelilerin insanca yaşam koşulunu sağlayacağız. Kurumlarla işbirliği yapacağız. Çalışıyor ve yardım alıyorlarsa bu yanlış. En büyük sorun kayıt dışı çalışan Suriyeliler.

-Deprem, görünmeyen en büyük tehdit. Dolayısıyla ben depremin çok hızlı çözümü için çalışacağımızın sözünü vermiştim ve başlayacağız. Keşke akşamdan sabaha her şey düzelse ama çalışmamız lazım.

-İnsanların deprem anında ne yapacağını planlamamız lazım. Bu en büyük acil eylem planımız bizim.

-Okula gidiş saati, toplu taşıma araçlarının önceliği, servis saatlerinin öncelenmesi bütün bunlarla ilgileniyoruz. Taşımacı kuruluşlarla beraber çözeceğiz. Günün en yoğun saatinde Şişli'de yük indirirsen bütün şehri kilitlersin.