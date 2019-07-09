AKP, yetki gaspında ısrarlı

Yerel seçimlerde Ankara ve İstanbul gibi büyükşehir belediye meclislerinde üyelerin çoğunluğunun AKP’den seçilmesinin ardından belediye başkanlarının yetkilerini kısıtlamaya yönelik adımlar atılmaya başlandı. Ticaret Bakanlığı’nın belediye şirketlerindeki temsil yetkisine ilişkin tartışma yaratan genelgesinin ardından haziran ayında olağanüstü toplanan Ümraniye Belediye Meclisi, dikkat çekici bir karar aldı. Belediye şirketlerinin olağan genel kurul toplantılarındaki temsil yetkisi CHP’li üyelerin “ret” oyuna rağmen AKP’li Ümraniye Belediye Başkanı İsmet Yıldırım’a verildi. Belediye şirketlerin genel kurul toplantılarındaki temsil yetkisinin zaten belediye başkanında olduğuna dikkat çekilirken belediye meclisinin, bakanlığın mahkeme tarafından hukuksuz bulunan genelgesine dayanarak aldığı kararın, söz konusu yetkinin belediye başkanı dışındaki kişilere de verilebilmesinin önünü açtığı vurgulanıyor. Ümraniye Belediyesi CHP Grup Başkanvekili Filiz Öztürk bu kararla yetki gaspının yapıldığını söyledi. Aynı yönde kararların diğer ilçelerde de alındığı öğrenildi.



Yetki mecliste değil

Avukat Öztürk Çekik, meclis kararlarının iptali için grup adına dava açacağını belirterek özetle şöyle konuştu:

“Zira, alınan karar hem usul hem esas yönünden açıkça hukuka aykırılık teşkil etmektedir. Şöyle ki, 5393 Sayılı Belediye Kanunu’nun 18. maddesi belediye meclisinin görev ve yetkilerini düzenlemektedir. Buna göre, aynı maddenin ‘i’ bendinde açıklandığı üzere belediye meclisi sadece belediye şirketleri ile ilgili olarak ‘bütçe içi işletme ile 6762 sayılı Türk Ticaret Kanunu’na tabi ortaklıklar kurulmasına veya bu ortaklıklardan ayrılmaya, sermaye artışına ve gayrimenkul yatırım ortaklığı kurulmasına karar vermeye’ yetkilidir. Bu konuyu belediye meclisine taşımak açıkça yetki gaspıdır, yetki tecavüzüdür. Bakanlığın ve ticaret sicil müdürlüğünün talebi açıkça kanun hükümlerine aykırıdır. Bugüne kadar da bu şekilde açıkça kanuna aykırı bu yönde bir talep belediye meclisinden geçmemiştir. Zira düzenleyici işlemler kanuna aykırı olamaz. Belediye şirketleri, belediyeden ayrı tüzelkişiliği olan şirketlerdir. Yasa gereği ayrı birer tüzelkişiliği olan bu şirketlerin temsil yetkisinin meclis kararına bağlanması talebi aslında bu tip belediye şirketlerinin kuruluş felsefesine de aykırıdır.”