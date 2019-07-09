AKP ve MHP’lilerin derdi hizmet değil

Olumlu yanıt veren Cumhur İttifakı’na mensup 25 belediye başkanı toplantıya katılmadı. CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu, Twitter hesabından, toplantıya katılmayan belediye başkanlarına tepki göstererek, “Geçtiğimiz dönem CHP’li belediye başkanlarımız ilçe sorunlarını konuşmak üzere defalarca talep etmelerine rağmen bir kez bile İBB Başkanı’ndan randevu alamadılar. O gün randevu vermemekle, bugün bu toplantıya gelmemek dertlerinin vatandaşa hizmet olmadığını göstermiştir bir kez daha” dedi.