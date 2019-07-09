Eski Adalet Bakanı Hikmet Sami Türk, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın Japonya dönüşü oradaki 800 üniversitenin 80 tanesinin kadın üniversitesi olmasından esinlenerek Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Başkanı’na Türkiye’de de kadın üniversitesi kurulması için talimat vermesini eleştirdi. Türk, “Kadın üniversitesi ayrımcılık olur. Bu konuda yapılması gereken şey, kadın-erkek daha çok sayıda insanımızın yükseköğrenim görmesini sağlamaktır. Üniversiteler, Cumhurbaşkanı’nın talimatıyla YÖK tarafından kurulmaz. YÖK, gerekli hazırlık çalışmalarını yapsa da üniversiteler, anayasanın 130. maddesine göre ‘kanunla’ kurulur” dedi.

Türk, yaptığı yazılı açıklamada, “Şüphesiz, bizim Japonlardan bilim ve teknoloji alanında öğreneceğimiz çok şey vardır. Fakat Japonların kendi gelenekleri içinde yaptıkları her uygulamayı örnek almak durumunda değiliz. Kadın olarak yapılabilecek bir meslekle ilgili olmadıkça, kadınlar için ayrı bir öğretim kurumu kurulması, anayasanın 10. maddesinde belirtilen ‘cinsiyet’ nedeniyle ayrımcılık yasağına, dolayısıyla eşitlik ilkesine aykırı olur. Kadınlar için ayrı üniversite kurulması, kadın-erkek eşitliğini fiilen gerçekleştirmek için yapılacak bir pozitif ayrımcılık da sayılamaz” dedi.



‘Pedagojik yararı yok’

Türk, açıklamasında şu ifadelere yer verdi: “Önemli bir nokta da şudur: Üniversiteler, Cumhurbaşkanı’nın talimatıyla YÖK tarafından kurulmaz. Bu, devlet üniversiteleri kadar, kazanç amacına yönelik olmamak kaydıyla vakıflar tarafından kurulan, devletin gözetim ve denetimine tabi yükseköğretim kurumları için de geçerli bir kuraldır. Dolayısıyla bu konuda çıkarılacak bir kanun da anayasanın 148. maddesine göre anayasa Mahkemesi’nin denetimine tabidir. Öte yandan günümüzde birtakım bağnaz kişiler tarafından savunulsa da ilk ve ortaokulda bir arada kardeşçe eğitim ve öğrenim gören kız ve erkek öğrencilerin lisede ayrılması da - kadın olarak yapılabilecek bir meslekle ilgili olmadıkça - anlamsızdır.”