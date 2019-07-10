Leyla Güven TBMM'de yemin etti

Bunlarla da ilgilenebilirsiniz

24 Haziran Genel Seçimlerinde Hakkari Milletvekili seçilen Leyla Güven, 1 yıl sonra Meclis’te yemin etti.

Leyla Güven cezaevindeyken Hakkari Milletvekili seçildi. Terör örgütü lideri Abdullah Öcalan'ın yakınları ve avukatlarıyla görüştürülmemesi nedeniyle açlık grevi başlatan Güven, açlık grevinin 79. günündeyken tahliye edildi. Açlık grevini Diyarbakır’daki evinde devam ettiren Güven, Öcalan’ın çağrısından sonra, 200. günde açlık grevini sonlandırdı.

Güven, milletvekili yemini etti.

Bilgiç, gündem dışı konuşmaların ardından, HDP Hakkari Milletvekili Leyla Güven'i, milletvekili yemini etmesi için kürsüye çağırdı.

Demokratik Toplum Kongresi Eş Başkanı ve HDP Hakkari Milletvekili Leyla Güven, bugünTBMM Genel Kurulunda yemin etti.

Bunlarla da ilgilenebilirsiniz

Sistem tarafından bu haberle ilişkili bulunan diğer haberler…