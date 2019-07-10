Leyla Güven TBMM'de yemin etti

Demokratik Toplum Kongresi Eş Başkanı ve HDP Hakkari Milletvekili Leyla Güven, bugünTBMM Genel Kurulunda yemin etti.
Genel Kurul, Meclis Başkanvekili Süreyya Sadi Bilgiç başkanlığında toplandı.
Bilgiç, gündem dışı konuşmaların ardından, HDP Hakkari Milletvekili Leyla Güven'i, milletvekili yemini etmesi için kürsüye çağırdı.
Güven, milletvekili yemini etti.
Leyla Güven cezaevindeyken Hakkari Milletvekili seçildi. Terör örgütü lideri Abdullah Öcalan'ın yakınları ve avukatlarıyla görüştürülmemesi nedeniyle açlık grevi başlatan Güven, açlık grevinin 79. günündeyken tahliye edildi. Açlık grevini Diyarbakır’daki evinde devam ettiren Güven, Öcalan’ın çağrısından sonra, 200. günde açlık grevini sonlandırdı.