Portakal: İsimler bunlar ise...

AKP'den istifa eden ve yeni parti kuracağı iddia edilen Ali Babacan'ın partisini destekleyen isimler arasında eski bakanlar Beşir Atalay, Sadullah Ergin, Hüseyin Çelik, Nihat Ergün'ün de olduğu ileri sürüldü.

Fox TV Ana Haber Sunucusu Fatih Portakal, Babacan'ın kuracağı partiyi destekleyeceği iddia edilen isimler ile ilgili kişisel Twitter hesabından değerlendirmede bulundu. Portakal şu ifadeleri kullandı:



İsimler bunlar ise ne değişecek? Bir de eski Cumhurbaşkanı Abdullah Gül var. Kendi döneminde hiç sorgulamayıp bütün yasaları imzalayan ve şimdi gölgenin ardına saklan Gül. Kendi cenahlarını bölerler.