‘Yargı Reform Paketi bir an önce yasalaşmalı’

Uzun tutukluluk ve uzun süren yargılamaların önüne geçeceği beklentisi yaratan Yargı Reformu Paketi’nin TBMM’nin tatile girecek olması nedeniyle ertelenme ihtimaline, Türkiye Barolar Birliği (TBB) Başkanı Prof. Dr. Metin Feyzioğlu tepki gösterdi. Feyzioğlu, “Yargı Reformu Paketi”nin, Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin (TBMM) tatile girmeden önce yasallaşması gerektiğini belirterek, “Bu paket, Türkiye’nin önünü açacak bir başlangıçtır” dedi. Cumhuriyet davası kapsamında 5 yılın altında ceza alan gazetemiz eski yazar ve çalışanları hakkında verilen karar İstinaf Mahkemesi’nde onanmasının ardından Güray Öz, Hakan Kara, Önder Çelik, Mustafa Kemal Güngör, Musa Kart ve Emre İper Cezaevine girmişti.

Elazığ Barosu tarafından düzenlenen “Disiplin Hukuku” eğitim seminerine katılan Feyzioğlu yaptığı konuşmada, “Yargı Reformu Paketi”nin, Türkiye’nin önünü açacak başlangıç olduğunu kaydetti. TBMM'nin tatile girmeden paketin yasallaşması gerektiğini dile getiren Prof. Dr. Feyzioğlu, şöyle konuştu:

“Paket Ekim’e kalabilir gibi cümleler duymaktayım. Bu bizi Türkiye adına üzüyor. Paketi küçümseyenlerin niyetlerini biliyoruz. Ancak o niyetlere su taşımanın da anlamı yoktur. Bu paket, Türkiye’nin önünü açacak bir başlangıçtır. Olağanüstü hal döneminin sonrasında Türkiye’nin yeniden eskisinden daha güçlü bir hukuk devleti inşası sürecine yönelimidir. Bu niyeti kimsenin küçümseme hakkı yoktur. Çünkü bu millet içindir. Evlatlarımız ve geleceğimiz içindir. 1.5 yıldır binlerce insanın emek harcayarak, Türkiye’nin, önünü açacak bir ‘Yargı Reformu’ çalışması yapması, Türkiye’de diktatörlüğün olmadığının ispatıdır. Bu ispatın alenileşmesi için bir paketin, meclis tatile girmeden geçmesi lazımdır. Ekim çok geçtir.”