CHP seçim varmış gibi alanda olacak

CHP içinde; 31 Mart ve 23 Haziran’da AKP’li kırgın seçmenin verdiği emanet oyların Ali Babacan’ın kuracağı belirtilen yeni partiye gidebileceği değerlendirmesi yapılıyor. AKP’ye küskün seçmenin yerel seçimde CHP’ye verdiği oyun yeni siyasal partiye kaymasıyla birlikte yeni partinin Türk siyasetinde yeni dengelerin oluşmasına yol açacağı da belirtiliyor.

CHP içinde AKP’den istifa eden Ali Babacan’ın kuracağı belirtilen yeni parti konusunda farklı değerlendirmeler yapılıyor. CHP içinde kurulacak her yeni partinin demokrasiye güç katacağı yönünde ilkesel bir görüş öne çıksa da yeni partinin siyasetteki mevcut dengeleri değiştireceği görüşü dile getiriliyor.

CHP içinde yerel seçimlerde alınan emanet oyların kurulacağı ifade edilen yeni partiye kayması ihtimali dillendiriliyor. Buna göre, Babacan’ın kuracağı ifade edilen partinin TBMM’de grubu bulunan bütün partilerden oy alacağı ancak CHP’nin yerel seçimlerde sağladığı başarıda önemli bir katkısı olan emanet oyların da yeni partiye kayabileceği değerlendiriliyor. Bu durumun CHP’nin farklı kesimlerden oy alan parti hedefine zarar vereceği, bunun engellenmesi için farklı kesimlere yönelik çalışmaların yapılması gerektiği ifade ediliyor.

Yeni siyasal partinin başarılı olması ve kendine bir yer edinmesi durumunda Türk siyasetindeki mevcut dengeleri değiştiren bir sonucu olacağı ifade ediliyor. AKP içinden çıkacağı ifade edilen yeni partinin öncelikli hedef kitlesinin AKP tabanı olacağı ancak AKP’ye tepkili ya da kırgın olduğu için başka partilere oy veren seçmeni de hedef alacağı değerlendirmesi yapılıyor.



İttifaklar yeniden

CHP kaynakları kurulacak yeni partiyle birlikte mevcut ittifak bloklarının da yeniden şekilleneceğini ifade ediyor. Yeni partinin Cumhur İttifakı ve Millet İttifakı olmak üzere iki ana ekseni değiştirmeyeceği ancak ittifak cephelerinden birine girmesi durumunda gireceği tarafı kuvvetlendireceği vurgulanıyor.

CHP kaynakları, kurulacak yeni partinin TBMM’deki varlığıyla birlikte sistem değişikliği tartışmalarının gündeme gelebileceğine de dikkat çekiyor. Buna göre AKP ve MHP’nin parlamentoda çoğunluğunu yitirmesi durumunda AKP tarafından doğrudan parlamenter sisteme dönüş olmasa bile, eski sisteme yönelik bazı adımların gelebileceği ifade ediliyor. Mevcut sistemde iktidar olabilmek için yüzde 50+1 ihtiyaç duyulurken, yapılacak değişiklikle bu oranın esnetilebileceği ifade ediliyor.

CHP alanı sıcak tutacak

CHP’de hafta başında toplanan Merkez Yönetim Kurulu’nda (MYK) TBMM’nin tatile girmesinin ardından Türkiye’nin dört bir yanına teşekkür ziyaretleri gerçekleştirilmesi benimsendi. 31 Mart yerel seçimleri ve 23 Haziran İstanbul seçiminden başarıyla çıkan CHP, kazanılan bütün belediyelerin bulunduğu kent ve beldeleri ziyaret ederek yurttaşlarla bir araya gelecek. CHP milletvekilleri ve parti meclisi üyelerinden oluşacak heyetler, yurttaşlarla kampanya döneminde olduğu gibi yüz yüze iletişim kuracak. Ziyaret heyetleri yurttaşların bulundukları bölgelere ilişkin sorunları belirleyecek ve yurttaşların belediye yönetiminden taleplerinin ne olduğunu da öğrenecek. Ziyaretler kapsamında CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun da bazı kentlere gidebileceği ifade ediliyor. Söz konusu ziyaretlerle CHP’nin yurttaşlara seçim dolayısıyla teşekkür etmesinin yanı sıra partinin kazandığı başarının ardından aktif bir şekilde sahada olmaya devam etme eğilimi de öne çıkıyor. Ziyaretlerin bu ay sonu yapılması planlanan belediye başkanları kampının ardından yapılacağı ifade ediliyor.