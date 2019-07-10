Başkana borçlanma hakkı vermediler

Temmuz ayı meclis toplantısında ilçenin yol yapımında kullanılacak olan kilit taşı alımının, ihaleye açmadan belediye personeli ile daha kazançlı yapılması ve İller Bankası’nın verdiği 1 milyon TL kredinin bu yönde kullanılması sunuldu. Ancak AKP’li 9 meclis üyesi tarafından ret oyu kullanıldı. Cumhuriyet’e konuşan Araban Belediye Başkanı Hasan Doğru, AKP’li meclis üyelerinin karşı oy kullanmasının hizmet engellemesi olduğunu belirterek, “Bir önceki dönemde belediye yetkilileri borçlanma konusunda İller Bankasına 4,5 milyon TL talepte bulunmuş. İller Bankası da bunu kabul etmiş. 31 Mart öncesi 3,5 milyonu harcanmış. Geriye kalan 1 milyonunu kullanmak için de tekrar yetki verilmiş. İller Bankası 31 Mart sonrası yönetim değiştiği için bu 1 milyonun kullanıp kullanılmayacağına dair bizimle iletişime geçti. Biz de kilit taşı yapımıyla ilgili kullanacağımız para için daha fazla hizmet vermek için bunu değiştirmek istedik” dedi. Prensip olarak borçlanmaya karşı olduğunu söyleyen Dorğu “Ama bu parayı ilçemiz için harcayacağız. AKP’li meclis üyeleri bu şekilde davranak hizmetin önünde engel oluyor” diye konuştu.