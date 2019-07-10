CHP’den yargı reformunun ‘tatil sonrasına’ bırakılmasına tepki



Özgür Özel, Adalet Bakanı Abdülhamit Gül’ün “çok kısa zamanda TBMM gündemine geleceğini” söylediği ancak yeni yasama bırakılan “Yargı Reform Paketi” ile ilgili Cumhuriyet’e açıklamalarda bulundu. “İktidar partisi ve onun küçük ortağı, verdiği sözü tutmamaları bir yana, oy devşirmek amacıyla farklı toplu kesimlerinin taleplerini sömüren bir anlayışı benimsiyor” diyen Özel, iktidarın oy devşirme yöntemlerinden birinin de Yargı reformu olduğunu söyledi. Özel, “İstanbul seçimlerinden önce şaşaalı salonlarda yargı mensuplarını karşılarına alıp, yasamanın yapacağı işi, yürütmenin işiymiş gibi müjdeler verenler, şimdi yargı reformu yetişmedi, ekim ayına kaldı diyorlar” diye konuştu.



Gazeteciler bekliyor

İktidarın, paketi bekleyenlerin ümidini söndürdüğünü de belirten Özel, “Düzenleme, Cumhuriyet davasından dolayı tutuklu bulunan Güray Öz, Hakan Kara, Musa Kart, avukat Mustafa Kemal Güngör, Önder Çelik ile Emre İper’i ilgilendiriyor. Düzenleme niye bekliyor? Bu insanlar cezaevine girerken verilen sözler ortada. Bu davanın mağdurları başta olmak üzere umutlanan bu isimlere ne denilecek? 3 ay daha cezaevinde durun, kanun yazımı yetişmedi mi diyeceksiniz” dedi.



Nereye gidiyorsunuz?

Yargı paketinin tatil sonrasına bırakılması, TBMM’de de tartışma yarattı. AKP’nin Meclis takvimine ilişkin önerisi görüşülürken söz alan Özel, “Gazeteciler, milletvekilleri, partilerin eşgenel başkanları hapisteyken nereye gidiyorsunuz? Tatili hak edecek hangi kanunları yaptık da gidiyoruz?” dedi. “Af” ve “ceza indirimi” umudu olanların, “Kandırıldık” dediklerini belirten Özel, ceza indirimi konusunda toplumsal mutabakatın aranması gerektiğini söyledi. Özel’e tepki gösteren MHP Grup Başkanvekili Muhammed Levent Bülbül, şartlı ceza indirimi konusunda teklif veren MHP’nin, mahkûm yakınlarının duygularını istismar etmek gayeleri olmadığını söyledi.

Yeniden söz alan Özel, “Size oy veren mahkûm yakınları, aldatılmış, kandırılmış ve istismar edilmiş hissediyorlar. Yazıklar olsun” dedi. Bülbül ise “Kılıçdaroğlu’na şehit cenazesindeki saldırıyla ilgili araştırma önergesine CHP’nin sahip çıkmadığını” söylemesi üzerine Özel, “Mitil atmaya gelip havlu atan MHP sana söylüyorum; bugün içinizden yepyeni bir parti çıktı, üyeleriniz kahvelerde ‘MHP’liyim’ demeye utanır hale geldiler” dedi. Bu sözler üzerine MHP’liler Özel’in üzerine yürüdü. Gerginlik üzerine birleşime ara verildi.

FEYZİOĞLU: HAYAL KIRIKLIĞI OLUR

Türkiye Barolar Birliği (TBB) Başkanı Prof. Dr. Metin Feyzioğlu, ‘Yargı Reformu Paketi’nin, Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin (TBMM) tatile girmeden önce yasallaşması gerektiğini belirterek, “Çünkü milletimiz bir beklenti içine sokuldu. O beklentinin gereğini yerine getirmezsek çok yanlış olur. Hayal kırıklığı olur. Ekim çok geç” dedi. Elazığ’daki bir etkinlikte konuşan Feyzioğlu, “Bu ülke ifade özgürlüğü güvence altına alınsın istiyor değil mi? Bizzat Sayın Cumhurbaşkanımızın açıklamasıyla, ifade özgürlüğünde sorun var. Tutuklamada sorun var mı, var. Keyfi tutuklamada var mı, var. Yargıya insanlarımız gönül rahatlığıyla güvenebiliyorlar mı, hayır. O zaman meclisimizin yapacak daha önemli bir işi var mı? Gelin şunu çıkartalım” diye konuştu.