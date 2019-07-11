AKP'den 'Cumhurbaşkanlığı sistemi' açıklaması: Bir takım şikayetler var

AKP Sözcüsü Ömer Çelik, MYK toplantısı sonrası basına açıklamalarda bulundu. Meclis'in "3600 ek gösterge", "yargı reformu paketi" gibi konular ele alınmadan tatile çıkmasına yönelik eleştirilerle ilgili görüşü sorulan Çelik, Meclis'in çalışma takvimiyle ilgili bir değerlendirme yapıldığını ve kararın verildiğini belirtti.

Bu konunun milletvekillerinin Meclis'teki mesaileri çerçevesinde değil başka hazırlıklarla birlikte değerlendirildiğini söyleyen Çelik, bahsedilen konuların bazılarının yeni döneme kalabileceğini ancak bunun "yürürlükten kalktığı" manasına gelmeyeceğini söyledi.

CUMHURBAŞKANLIĞI HÜKÜMET SİSTEMİ REVİZYONU

Bir gazetecinin, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın "Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi ile ilgili aksaklıkların giderilmesi için her türlü öneriye açığız. Bu kapsamda MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile bir görüşme yapılabilir." sözlerini dile getirerek, bu görüşmenin takvimini sorması üzerine Çelik, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Bahçeli arasında çeşitli konularda görüşmenin her zaman gerçekleşme imkanının bulunduğunu, böyle bir diyaloğun söz konusu olduğunu söyledi.

Çelik, şöyle devam etti:

''BİR TAKIM ŞİKAYETLER VAR''

"Cumhurbaşkanımızın oradaki kastı şudur; 'bununla ilgili olarak bir çalışma yapılıyor, bu çalışmanın çıktılarını gördükten sonra bazı yerleri güçlendirmemiz gerekebilir." Fakat bu sistemin kendisiyle ilgili değil. Sistem referandumdan geçmiştir ve yürürlüğe girmiştir. Artık bu sistemden geri dönüşle ilgili bir tartışma değil bu tartışma. Onu muhalefet kendisine göre, CHP öyle bir tartışmaya dönüştürmeye çalışıyor. Milli irade tecelli etmiştir ve sistem yürürlüğe girmiştir. Burada herhangi bir tartışma yoktur, sistem uygulanmaktadır. 1 yıl içerisinde ise uygulamalarda güçlendirilmesi gereken yerler ortaya çıkabilir. Milletvekillerimizin de gündeme getirdiği vatandaşımızın da şikayet ettiği bazı yerlerde kireçlenmeler, tıkanmalar söz konusu olabilir, bazı yerlerde bürokratik vesayetin yeni sisteme ayak uyduramayıp bu yeni sistemin gereklerinin dışında bir takım eski alışkanlıkları sürdürdüğü şeklinde bir takım şikayetler vardır. Bazı yerlerde yeterince verim alınamadığı şeklinde şikayetler var. Bunlar kapsamlı bir şekilde masaya yatırılıyor. Burada Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Bey çalışmalar yapıyor. Bunlar değerlendirilecek, analiz edilecek ve bunun sonunda bir çıktı meydana gelecek. Bu çıktılarda ‘Sistemin şu uygulamalarını güçlendirmemiz lazım’ gibi sonuçlar olacaktır. Çıktılar elde edildikten sonra Cumhurbaşkanımız bunu Bahçeli ile paylaşacağını ifade etmiştir”

ÖZHASEKİ AÇIKLAMASI

Ömer Çelik kendisine, AKP Genel Başkan Yardımcısı ve Kayseri Milletvekili Mehmet Özhaseki'nin, Kayseri Melikgazi Belediye tabelasına Türkiye Cumhuriyeti’nin kısaltılması olan T.C. ibaresinin eklenmesine dönük tartışmalara yönelik, “Bakın resmen bu bölücülük ve fitne atma işidir! Net söylüyorum bunu ben” ifadelerinin sorulması üzerine şu ifadeleri kullandı:

Sayın Özhaseki öyle bir şey söylemez. Söylediği şey şu; sürekli olarak bunun ayrıştırcı bir şekilde gündeme getirilmesi. Uygulamaları yapan arkadaşlarımızla ilgili suçlayıcı ifadeler kullanılması karşısında bunu söylemiştir. Türkiye Cumhuriyeti hepimizin ortak varlığıdır. Adlarımız farklı olabilir ama soyadımız Türkiye Cumhuriyeti'dir. Türkiye Cumhuriyeti demek hepimize meşruiyetini veren millet iradesinin somutlaşmış hali demektir. Mehmet Bey, hepimizi birleştiren ortak kelimeleri kullanarak özellikle sosyal medyada bunu üst başlık olarak kullanıp, altına ırkçı, ayrıştırıcı, nefret suçu ifadelerini kullananlarını eleştiren bir yaklaşımdı. Burada bir milli duruş sergilemeniz gerekmektedir diyen bir yaklaşımdır.

Ömer Çelik'in açıklamalarından diğer satır başları şu şekilde:

15 Temmuz’da hiçbir zaman dinmeyecek bir acıyı anıyoruz ama darbe girişimini bertaraf ederek işgalden kurtulmuş olmanın coşkusunu da yaşıyoruz. Terörle mücadelenin siyasi kısmı da yakın şekilde takip ediliyor. Bu konuda Irak makamlarıyla çalışmalar sürüyor.

Türkiye’nin savunmasıyla ilgili bir ihtiyaçtır S-400. Doğu Akdeniz’de kimin varlığı var diye baktığınızda şaşırtıcı bir şekilde bütün dünyanın Akdeniz’e yığıldığın görüyorsunuz. S-400 konusunda ABD ile olumlu noktaya ulaşmak isteriz ama bu noktaya şu ana kadar gelmiş değiliz.

YUNANİSTAN'IN FETÖ'CÜLERİ İADESİ

Yunanistan'da erken seçim gerçekleşti. Miçotakis'in ilk arayıp tebrik eden sayın Cumhurbaşkanımız oldu. Darbenin ne kadar aşağılık bir insanlık suçu olduğunu bilen ve şahsen yaşadığı için Türkiye'de darbe girişiminde bulunup Yunanistan'a kaçmış FETÖ'cülerin iadesi konusunda sayın Miçotakis'in daha çok gayret göstereceğine dair beklentimizi ifade etmek isterim.

Beklerdik ki daha güçlü bir şekilde yeni döneme başlayabilsin. Olabilecek en zayıf ve yanlış yerden başladı. Çipras hükümeti son yıllarını Türkiye karşıtlığı üzerinden geçirmişti. Yunan iç siyasetinin karakteridir bu. İç politikada bir zayıflama başlayınca Türkiye karşıtlığı gösterilirler. Yeni işbaşına gelmiş bir hükümetin dışişleri bakanlığının bu üslubu kullanması son derece yanlış olmuştur. Türkiye'nin komşuluğu ve dostluğu paha biçilmez bir kıymete sahiptir.

Yunanistan Dışişleri Bakanının ifadesini aynen iade ederek kullanırsak 'Akdeniz'in haylaz çocuğu, şımarık çocuğu' Rum tarafı ile herhangi bir şekilde geçmişten de bunu yakinen biliyoruz. Bu şekilde söze dayanan bir ilişki kurmamız söz konusu değildir. Hukuka, belgeye, anlaşmaya dayanan bir ilişkiyle ancak KKTC'nin hakları korunursa bu kriz sona ermiş olur.

Rum tarafını hukuksuz şekilde AB’ye aldılar. Rum tarafı sözünü tutmamakla meşhur. Tek taraflı eyleme karşı hakkımızı korumak için faaliyet yürütüyoruz. Duvarlar örmek yerine köprüler inşa etme zamanıdır.

Avrupa Birlliği sorun çıkarma yolunu tercih ediyor. Avrupa Birliği ilkeler temelinde hareket etmelidir.

''CUMHURBAŞKANIMIZ, BİNALİ YILDIRIM'DAN İSTİFADE EDECEĞİNİ SÖYLEDİ''

Sayın Binali Yıldırım çok tecrübeli ve değerli bir şahsiyettir. 15 Temmuz darbe girişiminden kahramanca çıkmış bir başbakandır. Sayın Cumhurbaşkanımız Bosna'dan dönüşünden kendisinden istifade edeceğini söyledi, fakat bunun şu an hangi makam ya da hangi görevde olacağı belli değildir.