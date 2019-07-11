İBB Başkanı İmamoğlu'na tebrik ziyaretleri

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, sırasıyla Amedspor yöneticilerini, Kırklareli Belediye Başkanı Mehmet Siyam Kesimoğlu'nu, KKTC'nin Girne Belediye Başkanı Nidai Güngördü'yü ve DİSK Genel Başkanı Arzu Çerkezoğlu'nu kabul etti.

İBB Başkanı İmamoğlu ziyaretlere ilişkin, sosyal medya hesabından, ''Girne Belediye Başkanı Nidai Güngördü'ye, Kırklareli Belediye Başkanı Mehmet Siyam Kesimoğlu'na, DİSK Başkanı Arzu Çerkezoğlu ile beraberindeki sendika temsilcilerine ve AmedSpor yöneticilerine ziyaretleri ve destekleri için teşekkür ederim'' paylaşımında bulundu.