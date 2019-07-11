Kılıçdaroğlu’ndan başkanlara ‘kibir’ uyarısı

Kılıçdaroğlu’nun hafta içinde bazı belediye başkanlarını TBMM’deki makamında yaptığı görüşmede “kibir uyarısı” yaptığı öğrenildi. Edinilen bilgiye göre, Denizli ilinin Merkezefendi, Honaz, Babadağ, Serinhisar ve Bozkurt ilçelerinin CHP’li belediye başkanlarını kabul eden Kılıçdaroğlu’nun partisinin bütün belediye başkanlarına yönelik değerlendirmeler yaptığı ifade edildi.

Kılıçdaroğlu’nun yerel seçimlerde çok önemli bir başarı elde ettiklerini belirterek, “Halk bize önemli bir kredi verdi; hem CHP’ye hem de belediye başkan adaylarımıza güvendi” dediği öğrenildi. Başkanlara yerel seçimlerin artık geride kaldığını ifade eden Kılıçdaroğlu’nun “Asıl zor olan hizmet dönemi şimdi başladı. 1989 travmasını yeniden yaşamak istemiyoruz. Dolayısıyla çok çalışmamız gerekiyor” dediği kaydedildi.

Kılıçdaroğlu’nun, görüştüğü belediye başkanlarına “Her zaman halka yakın olun. Halktan asla uzak kalmayın. Kibirden uzak durun, şatafattan uzak durun. Sade bir vatandaş gibi yaşamaya devam edin” dediği ifade edildi.

Şentop ile görüştü

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, dün TBMM Başkanı Mustafa Şentop’u makamında ziyaret etti. Ziyarette TBMM Başkanvekili Levent Gök, CHP Grup Başkanvekilleri Özgür Özel ve Engin Özkoç da katıldı. Edinilen bilgiye göre CHP lideri Kılıçdaroğlu, TBMM Başkanı Şentop’a 31 Mart yerel seçimleri dolayısıyla ziyaret edemediğini belirterek, yeni görevinden dolayı kendisine hayırlı olsun dileklerini iletti.