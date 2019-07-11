Özdağ'dan Soylu'ya: Peşime taktığın polisleri çek

Günboyu gazetesi yazarı Durmuş Ali Özyiğit, Bakan Süleyman Soylu’nun “Bizi mülteciler bitirdi” ifadelerini kullandığını iddia eden bir yazı kaleme aldı. Yazı üzerine Soylu, Özyiğit’e sosyal medya hesabından tepki göstererek hakkında suç duyurusunda bulunacağını söyledi. Soylu, aynı zamanda Özyiğit’in yazısın paylaşan İYİ Parti milletvekili Ümit Özdağ’ı da hedef alarak “Bir medya zararlısıyla bir insan zararlısı yalanlarda bir araya gelmişler, iftiralarla garibanlar üzerinden siyaset devşiriyorlar. Hiçbir şeye üzülmüyorum da arada profesörlük unvanının saygınlığına halel geliyor, ona üzülüyorum” ifadelerini yazdı.

Özdağ da Soylu’nun kendisini takip etmesi için polis görevlendirdiğini belirterek “Ankara ve İstanbul’da peşime taktığın polisleri çek, gel Türkiye’ye kimin zarar verdiğini televizyonda, halkın önünde tartışalım. Benimle tartışmak cami avlusunda vatandaş kandırmaya benzemez” dedi.