Erdoğan’a Berat Albayrak şikâyeti

Erdoğan, partisinin 31 ilden 69 milletvekili ile bir araya geldi. Toplantıya aralarında Adana, Antalya, İstanbul, Mersin, Şanlıurfa ve Trabzon’un da bulunduğu 31 ilden 69 milletvekili katıldı. Toplantı yaklaşık 3 saat 20 dakika sürdü. Erdoğan, milletvekilleri toplantısının ardından partisinin Merkez Karar ve Yönetim Kurulu (MKYK) toplantısına katılılırken, milletvekilleriyle yapılan toplantıda İstanbul’da yenilenen seçim süreci ve Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi masaya yatırıldı.

Erdoğan’ın, toplantıya katılan milletvekillerine Ali Babacan’ın başını çektiği yeni parti ile ilgili “Yeni kurulacak partinin içimizden Meclis’te grup kurma olasılığı var mı” diye sorduğu, ancak bu soruya milletvekillerinin “tepkisiz kaldığı” ifade edildi. Milletvekillerinin toplantıda, vatandaşlarda “Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak’a karşı büyük tepkiyi dile getirdikleri” de kaydedildi. “Albayrak’a büyük tepki var” eleştirilerine ise Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın “sessiz kaldığı” ileri sürüldü.

Milletvekillerinin Erdoğan’a “İstanbul seçiminde başarısız olmasının en önemli nedeninin başında Suriyelilerin geldiğini” söylemesi de dikkat çekti. Bazı milletvekillerinin Erdoğan’a, “İstanbul’da Suriyelilere karşı büyük tepki var. AKP’ye oy verdiğini söyleyen vatandaşlar bile ‘partimizin bu noktada yanlış yaptığını’ söylüyor, vatandaşlar bizlere İstanbul’un tarihi ve turistlik yerlerinde bile adım başı Suriyelilerle karşılaştıklarını ve kendilerini, ‘mülteci’ gibi hissettiklerini anlatıyor” dediği belirtildi.