Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu'ndan AB'ye: Kıbrıs'taki faaliyetlerimizi artırırız

Çavuşoğlu'nun konuşmasından satır başları:

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Doğu Akdeniz konusunda Avrupa Birliği'nin Türkiye'ye yönelik adımlar atması durumunda karşılık verileceğini ve Türkye'nin Kıbrıs'ta faalyetlerini artıracağını söyledi.

"Beklentmz son derece net. Kıbrıs Türk tarafının hakları güvence altına alınsın. Bize yönelik adımları ters teper. Bize yönelik bir adım olursa bunun karşılığını veririz, Kıbrıs'taki faalyetlerimizi daha da artırırız.

-Bizim teklifimiz, KKTC'nin teklif son derece sade. Adanın etrafındaki kaynaklarda Kıbrıs

Türklerinin hakkı var, bu hak garanti altına alınmalı.