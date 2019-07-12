MEB çocuk evliliklerini mi destekliyor?

CHP'li Gamze Akkuş İlgezdi, İstanbul Pendik'te Özel Şirinler Anaokulunda 6 yaşından küçük çocuklara kına gecesi yaptırılmasını bir soru önergesi ile Meclis gündemine taşıdı.

CHP Genel Başkan Yardımcısı İlgezdi, ülkemizde 2002- 2018 yılları arasında 687 bin 754 çocuk gelin vakası yaşandığın bunların 54 bin 441’inin ise İstanbul’da gerçekleştiğini hatırlatarak, çocuk evliliğini özendiren anaokuluna tepki gösterdi.

Çarpıcı verileri hatırlatan İlgezdi, "2003-2018 yılları arasında dünyaya gelen 15 bin 98 bebeğin annesinin 15 yaşından küçük olduğu da ortaya çıkmıştır. 15-17 yaş grubu kız çocuklarının dünyaya getirdiği çocuk sayısı ise 471 bin 581’dir. Millî Eğitim Bakanlığı verileri 2009-2017 yılları arasında evlendirilen 16-19 yaş grubu kızçocuklarının 221 bin 314’ünün okuma yazma bildiğini fakat bir okul bitirmediğini, 30 bin 370’nin ise okuma yazma bilmediğini göstermektedir" dedi.

Bu acı tabloya rağmen çocuklarının eğitim aldığı okul öncesi eğitim kurumları ve okullarda çocuk yaşta evliliği özendiren etkinliklerin yapıldığına dikkat çeken İlgezdi, "İstanbul Pendik’te bulunan Özel Şirinler Anaokulunda okul öncesi eğitim gören 3-6 yaş grubu arası çocuklarımıza “kültürel etkinlik” adı altında “kına gecesi” düzenlenmiştir. Anaokulunun sosyal medya hesaplarından yayınlanan video ve fotoğraflarda 6 yaşından küçük kız çocuklarının gelin gibi ortaya oturtuldukları ve başlarının pullu ve kırmızı duvaklarla örtüldüğü görülmektedir. Anaokulunda görevli öğretmenlerin ise ellerinde kına tepsisiyle birlikte “Aşrı Aşrı Memlekete Kız Vermesinler” türküsünü söyleyerek gelin gibi oturtulan kız çocuklarının etrafında döndükleri görülmektedir. Videoda ayrıca 6 yaşından küçük oğlan çocuklarının da damat gibi giydirildiği ve anaokulu öğretmenleriyle birlikte gelin adayı kız çocuklarının etrafında döndükleri izlenmektedir" dedi.

CHP'li İlgezdi önergesinde;

"1- 2003-2019 yılları arasında evlendiği gerekçesiyle eğitimden kopan kız çocuğu sayısı nedir?

2- Çocuk gelin ve çocuk anne rakamlarının bu kadar yüksek olduğu ülkemizde bu eğitim kuruluşunun temsili kına gecesi yapmasındaki amaç nedir?

3- Bakanlığınızca bu anaokulu hakkında bir soruşturma açılmış mıdır?

4- Bakanlığınızın bu tip çocuk evliliklerini özendirici programlarla ilgili düşüncesi nedir?

5- 2018 yılının son günlerinde “Bizim çocuk kavramı üzerindeki anlayışımızın yeniden gözden geçirilmesi ve çocuk kavramının yeniden inşası konusunda yeni bir düşünsel zemine ihtiyacımız var. Eğer çocuğun hizası bozulursa, insanın ve insanlığın da hizası bozulur." açıklamasını yapmıştınız. Bu görüntülere göre Millî Eğitim Bakanlığı çocuk kavramını yeniden inşa etmek için “çocuk evliliklerini” desteklemekte ve özendirmekte midir?

6- Millî Eğitim Bakanlığı “İnsanlığın hizasının bozulmaması için” çocukların küçük yaşta evlendirilmesi gerektiğini mi düşünmektedir? Eğer böyle düşünmüyorsanız, çocuk evliliklerini özendiren bu sözde eğitim kurumlarıyla ilgili hangi yaptırımları uygulayacaksınız?" soruları Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'a sordu.