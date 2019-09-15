Aylin Nazlıaka yeniden CHP'de

CHP'nin PM toplantısında daha önce Atatürk portresinin indirilmesi tartışması nedeniyle 2016 yılında ihraç edilen Aylin Nazlıaka'nın affedilmesine yönelik talep bugün gerçekleştirilen toplantıda üçüncü kez ele alındı.

Edinilen bilgiye göre, CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun da Nazlıaka'nın partiye dönüşüne sıcak bakmasıyla birlikte bugünkü toplantıda daha önce iki kez reddedilen af talebi bu kez olumlu sonuçlandı.

Toplantıya 9 üye katılmadı. Oylamaya katılan 51 PM üyesinden 29'unun kabul oyu vererek affedilmesine onay verdiği Nazlıaka'nın affına 22 üye ise ret oyu verdi.

KILIÇDAROĞLU'NA TEŞEKKÜR ETTİ

CHP'ye dönüş kararını Gerçek Gündem'e değerlendiren Nazlıaka, şunları söyledi:

"Yaklaşık 4 yıl önce ihraç edildiğim partimden zaten hiç kopmamıştım. Ancak bu bağın yeniden resmi olarak kurulmuş olmasından dolayı da çok mutluluk duyuyorum. Bu kararın verilmesinde etkili olan başta Sayın Genel Başkanımız Kemal Kılıçdaroğlu olmak üzere, partinin üst karar organına ve bugüne kadar hep benimle dayanışma içerisinde olan tüm partililerimize çok teşekkür ederim."

Nazlıaka’nın af talebinin kabul edilmesi halinde Kadın Kolları Başkanlığı’na getirileceği konuşuluyordu.