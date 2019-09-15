Mansur Yavaş'tan gençlere sürpriz

Sanatçı Selçuk Balcı ile “Ankara Türküsünü” beraber söyleyen Başkan Yavaş sanatçılara teşekkür etti.

Konserde konuşan Yavaş, “İnşallah Ankara’yı 24 saat yaşayan her tarafında mutlu ve keyifli insanların olduğu, sanatın kültürün yükseldiği, Mustafa Kemal Atatürk’ün bize emanet ettiği dünya başkentleri ile yarışan bir Başkent için hep birlikte çalışacağız. Ankara’da yaşamaktan hep birlikte keyif alacağız. Hepinize sevgi ve saygılar sunuyorum. Sanatçılarımıza başarılar diliyorum” dedi.