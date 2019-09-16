AKP'de bir istifa haberi daha

Ahmet Davutoğlu’nun başlattığı istifa dalgası AKP’de yayılmaya devam ediyor.

AKP'de görev yapmış çok sayıda eski vekil ve il başkanı, teşkilat başkanları arka arkaya istifasını açıklarken bir istifa haberi de Ağrı’dan geldi.

AKP Ağrı eski il başkanı Kemal Atmaca da istifa partiden istifa edenler kervanına katıldı.

Ağrı’nın tanınmış ailelerinden merhum Hacı Nuri Atmaca’nın oğlu olan Kemal Atmaca, Ağrı İl Başkanlığı görevine 2015 yılında gelmişti.

Atmaca, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın ‘metal yorgunluğu’ açıklamasının ardından 2017 yılında görevinden istifa etmişti.