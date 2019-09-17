İmamoğlu ve Soylu, Menderes’i anma töreninde tokalaştı

ESKİ başbakanlardan Adnan Menderes, Dışişleri Bakanı Fatin Rüştü Zorlu ve Maliye Bakanı Hasan Polatkan’ın idam edilişlerinin 58’inci yılı nedeniyle Topkapı’daki Anıt Mezar’da anma töreni düzenlendi. Törene İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, Adnan Menderes’in gelini Ümran Menderes, Menderes’in torunları ve çok sayıda vatandaş katıldı.



Tören sırasında İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ile bir süre önce kendisi için 'Pejmurde ederiz' ifadesini kullanan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu yan yana geldi.



Törende, Süleyman Soylu ile Ekrem İmamoğlu'nun el sıkışması ve selamlaşması ise dikkat çekti. İkilinin ayrıca birbirlerini gülerek karşıladıkları da görüldü. Başkan İmamoğlu ve diğer protokol üyeleri daha sonra Menderes’in kabrini ziyaret ederek dua edip karanfil bıraktılar.



İmamoğlu, Menderes’in gelini Ümran Menderes ile bir süre sohbet etti. Menderes, İmamoğlu’na, “Hayırlı olsun. Allah kolaylıklar versin” dedi.

