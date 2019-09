Kılıçdaroğlu: İktidar zorunlu olarak erken seçime gidebilir

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu Denizli'ye gitti. Babadağ Belediye Başkanlığı'nı ziyaret eden Kılıçdaroğlu, burada halka hitap etti.

Kılıçdaroğlu'nun açıklamalarından satır başları şöyle:

Belediye başkanları göreve başlarken onlara 7 kuraldan asla ayrılmayacaksınız dedim. Bunlardan biri asla ayrım yapmayacaksınızdı. 'Efendim bu mahalle bana oy vermedi onları cezalandıralım' demek eski siyaset anlayışıdır. İnanıyorsan demokrasiye vatandaşın oyuna saygı göstereceksin.

Belediye başkanlarımız para harcarlar ama milletin parasını harcarlar. Bunun için yaptığınız her harcamanın hesabını millete hesap vereceksin. Çünkü milletin parasını harcıyorsun.

Bu devlette yeni bir anlayış demektir. Ben bazen soruyorum bu şehir hastanelerini kaça yaptın? Bir liralık işi 10 liraya yapıyor, aradaki 9 lirayı cebe indiriyorsan ben bunun hesabını sorarım. Kul hakkı çok önemli. Kul hakkının yememenin temel kuralı harcanan her kuruşun hesabının millete verilmesidir.

Kardeşim ben sana yol yaptın diye bir şey demiyorum, başımın üstüne, ama kaça yaptın? Çünkü onun parasını millet ödüyor. Ali Başkan pazar yerini kaça yaptığını, hangi belediyelerin bu süreçte kendisine katkı yaptığını sizlere söyleyecek. Çocuk doğduğu andan itibaren vergi verir. Süt, bez alısınız vergi verirsiniz. şimdilik aldığınız havada vergi yok. Musluğu açınca beş çeşit vergi ödersiniz. Bu vergiler sizin haberiniz olmadan sizden alınıyor. Ben vergi veriyorsam kimin neyi kaça yaptırdığını bilmek zorundayım. Ama hayır işi yapar biri ona sormayız bunu kaça yaptın diye, Allah razı olsun deriz. Ama sizin oylarınızla seçilen bir kişi sizin paralarınızla yatırım yapıyorsa hesabını vermek zorundadır.

Türkiye'de ekonomi iyiye gitmiyor. Her evde işsiz var. İşsizliğin ne olduğunu acaba Türkiye'yi yönetenler biliyorlar mı?

17 yılda uçacaktık, Türkiye geriliyor.

SERİNHİSAR BELEDİYESİ'NE ZİYARET



CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Denizli programı kapsamında, Merkezefendi ilçesinin ardından Serinhisar'a geçti. Serinhisar Belediyesi'ni ziyaret eden Kılıçdaroğlu'nu Belediye Başkanı Hüseyin Gemi ve ilçe sakinleri karşıladı. Belediyede Kılıçdaroğlu'na, yerel seçim sonrası yapılan çalışmalar hakkında bilgi verildi. Başkan Gemi, ilçelerinin leblebi ve bıçak üretimi konusunda ön planda olduğunu, Türkiye'nin leblebi ihtiyacının yüzde 80'ini karşıladıklarını söyledi. Kılıçdaroğlu ise kendisine ikram edilen leblebilerden tattı. CHP lideri Kılıçdaroğlu'na, Serinhisar Kadın Kolları Başkanı Ayşe Borucu tarafından yapılan pala ve ilçede üretilen leblebilerden hediye edildi.



"İKTİDAR ZORUNLU OLARAK ERKEN SEÇİME GİDEBİLİR"



Ziyaretin ardından Kılıçdaroğlu, partisinin Serinhisar İlçe Başkanlığı'nın açılış töreninde konuştu. Türkiye'nin kritik süreçte olduğunu savunan CHP lideri Kılıçdaroğlu, şunları söyledi:

"Türkiye iyi yönetilmiyor. İşçi memnun değil; çiftçi, esnaf, sanayici memnun değil. Her hanede huzursuzluk var. Türkiye içeride ve dışarıda savruluyor. İç ve dış politika ile ekonomide ciddi sorunlarımız var. Bütün bu sorunları karşılayamayan bir siyasal iktidar var. İktidar zorunlu olarak erken seçime gidebilir. 'Ben yönetemiyorum artık, erken seçime gidiyorum' diyebilir. Yerel seçimlerde önemli bir başarı sağladık. Demokrasiyi bu ülkeye getirmek için gerekli çalışmayı yaptık. Her kesimden ve her partiden belediye başkanlarımız oy aldılar. Şimdi biz yeni bir hareketi, Kuva-yi Milliye ruhuyla her görüşten insanın destek vereceği yeni anlayışı seslendirmek istiyoruz. Her partiden insanlarımız gelsinler, CHP'ye oy versinler. Biz Türkiye'yi yeniden ayağa kaldıralım."

CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, daha sonra beraberindekilerle ilçe başkanlığının yeni binasının açılış kurdelesini kesti.