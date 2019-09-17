Yargı paketinde idam cezası yok

Meclis'in yeni döneminde gündeme gelecek olan yargı paketinde idam cezasına ilişkin düzenleme olmayacak.

Açıklama NTV'ye konuşan AKP Grup Başkanı Naci Bostancı'dan geldi. Bostancı şu ifadeleri kullandı:

"1 Ekim’de Meclis açıldıktan sonra ilk işimiz yargı paketi olacak. Yargı paketine ilişkin iç çalışmamızı bitirmeye çalışıyoruz, netleştirdiğimizde paketi muhalefete sunacağız. Yargı paketine ilişkin muhalefetle iyi bir çalışma yürütmek istiyoruz, ortak konsensusla paketin geçmesinden yanayız.

2 ya da 3 gün içinde kendi iç bünyemizdeki çalışmayı tamamlarız önümüzdeki hafta çalışmayı muhalefet sunmayı planlıyoruz. Yargı paketinin içinde ‘idam’ cezası yok. "