CHP'li Aytekin: Borçtan camileri satıyorlar

Aytekin, özetle şunları söyledi:

“Dursunbey’de belediyenin 22 milyon TL’lik borcuna karşılık, ilçe genelindeki 8 caminin satışa çıkarıldığını şaşkınlıkla izliyoruz. Belediyenin ağustos ayı meclisinde 86 No’lu kararla ilçe genelindeki 8 caminin mülkiyeti, vergi borçlarına karşılık tapularıyla birlikte Maliye Bakanlığı’na bırakılıyor. Bu bir skandaldır. İlçemizde başkanın yaptığı harcamaların insanların ibadet ettiği caminin satışıyla finanse edilmesi büyük bir saygısızlıktır. Yıllarca CHP’ye olur olmaz iftiraları atanlar, Kurtuluş Savaşı’nda camileri ahır yaptılar yalanını uyduranlar, şimdi kendi borçlarına karşılık Allah’ın evi diye bildiğimiz camileri satışa çıkardılar.”