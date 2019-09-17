Atatürk’e saygısızlık ödüllendirildi

CHP Adana Milletvekili Burhanettin Bulut, okul müdürü Mehmet Sırrı Huylu’nun 10 Kasım 2017 tarihinde okul bahçesinde göbek attığı iddiasıyla görevden alınmasının ardından tekrar aynı okula müdür olarak atandığını belirterek Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk’un yanıtlaması istemiyle konuyu TBMM gündemine de taşıdı.
Bulut, Selçuk’a “Söz konusu şahsı aynı okula tekrar müdür olarak görevlendirmek hangi ihtiyaçtan doğmuştur? Sadece Atatürk’e değil, bütün ulusumuza yapılan bu saygısızlığın bakanlığınız aracılığıyla ödüllendirilmesinin gerekçesi nedir” sorularını yöneltti.