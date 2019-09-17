Atatürk’e saygısızlık ödüllendirildi

CHP Adana Milletvekili Burhanettin Bulut, okul müdürü Mehmet Sırrı Huylu’nun 10 Kasım 2017 tarihinde okul bahçesinde göbek attığı iddiasıyla görevden alınmasının ardından tekrar aynı okula müdür olarak atandığını belirterek, "Sadece Atatürk’e değil, bütün ulusumuza yapılan bu saygısızlığın bakanlığınız aracılığıyla ödüllendirilmesinin gerekçesi nedir” diye sordu.