Dilek İmamoğlu: Tüm siyasilerin eşleri görüşmeli

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun eşi Dilek İmamoğlu, “Ekrem’in ‘hak yemem, hakkımı da yedirmem’ yaklaşımı İstanbul’un Belediye Başkanı’nın tüm duruşuna damgasını vurmaktadır. Doktoramı verdiğim liderlik konusunda Ekrem tam bir doğuştan lider niteliğine girmektedir diyebilirim” ifadelerini kullandı. Cumhuriyet’in sorularını yanıtlayan Dilek İmamoğlu şunları söyledi;

Eşinizle birlikte kampanya sürecinde birlikte çalıştınız. Gelinen süreci nasıl değerlendiriyorsunuz?

Ekrem’in adaylığı kesinleştikten sonra biz 31 Mart’ta seçimi alacağımızı biliyorduk. Ekrem’in enerjisine, çalışma performansına sonuna kadar güveniyordum. Beylikdüzü’nde önemli bir tecrübemiz olmuştu. Seçimi alma yönünde herhangi bir sürprizle karşılaşmadık. İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nde 18 günlük başkanlığının ardından mazbatası elinden alınınca üzüldük. Ancak 23 Haziran’da gördük ki yaşanan sürecin ardından her şey katlanarak daha güzel oldu. Ekrem İmamoğlu sevgisi, insanların bu davaya olan inancını katlayarak büyüttü. Katıldığım birçok program ve mitingde o sevgiyi, insanların gözlerindeki umudu görüyordum. Ve bunun sonucunda İstanbul ikinci defa Ekrem İmamoğlu’na güvenini, desteğini gösterdi. İstanbul seçtiği ve sevdiği başkanına kavuştu.

‘Avrupa’dan geliyorlar’

Bir kadın ve anne olarak eşinizin başkanlığını nasıl değerlendiriyorsunuz? Yaklaşık 3 aylık süreçte eksileri ve artıları neler?

Eşimin daha önce belediye başkanlığını yaptığı Beylikdüzü, İstanbul’un en düzenli ilçesi olarak gösteriliyor. Başta Hollanda olmak üzere Avrupalıların turlar düzenleyip geldikleri, en çok konut aradıkları ilçe olduğu da haberlere yansıdı. Şehircilik konusunda örnek gösterilen ülkelerden Beylikdüzü’nü tercih etmeleri büyük bir gururdur. Ekrem, şimdi bu gururu tüm İstanbul’a yaymak için çalışıyor. Kadınlar, çocuklar ve engelliler için Beylikdüzü’nde yaptığımız projeleri tüm İstanbul’a yayacağız. İstanbul birçok kültüre ev sahipliği yapmış köklü ve çok renkli bir şehir. Bu renklilik İstanbul’u dünyanın en özel şehirlerinden biri haline getiriyor. Gençlik yıllarımızda güvenlik ile ilgili kaygılarımız çok daha azdı. Ekrem de ben de kadınların daha özgür ve güvenlik ile ilgili kaygılarının en az düzeyde olduğu bir İstanbul istiyoruz. Ekrem’in ilk icraatlarından birinin Esenler Otogarı’nın düzenlenmesi, burayla ilgili güvenlik kaygılarının ortadan kaldırılması yönünde olması konuya verdiği önemin yansımasıdır.

İsraf ve adam kayırma

Belediyedeki israfın ve adam kayırmacılığın önüne geçilmesi için de ciddi bir yol alındı. Sonuçta belediyenin her kuruş harcaması halkın cebinden çıkmaktadır ve İstanbul halkının parasını kimsenin israf etmeye hakkı yoktur. İstanbul’un simge binası olan Saraçhane binasının kütüphaneye dönüştürülmesi çalışmaları devam ediyor. İstanbullu belediye binasında olacak kütüphanede İstanbul’u yaşayacak. Sorunuzun cevabına dönersek Ekrem’in ve ekibinin çalışmalarını bir kadın, bir anne ve İstanbullu olarak çok beğeniyor ve geleceğe umutla bakıyorum. Tabii bu arada ben de sizler gibi yakından takip ediyorum.

Önce kadın ve çocuklar

Sizin özellikle talep ve takip ettiğiniz bir projesi var mı? Bir projede yer almayı amaçlıyor musunuz?

Ekrem’in ve ekibinin bir kadın ve anne olarak tüm projelerini destekliyorum. Hepsi İstanbulluların mutluluğu için oluşturulan projelerdir. Tabi ki kadınlar için yapılan projelere daha bir hassas yaklaşıyorum. Kadına yönelik şiddetin önlenmesi için kadın, erkek, çocuk herkesin eğitilmesi, bilinçlenmesi, maddi-manevi olarak daha iyi yaşam şartlarına kavuşturulması gerekmektedir.

‘Saatlerini seçtiler’

Örnek proje olarak Beylikdüzü’ndeki İş’te Destek projemizi vermek isterim. Burada çalışmak isteyip evde küçük çocuğu, yaşlısı olan tüm zamanlı çalışamayan kadınlara yönelik bir proje gerçekleştirildi. Bu projeyle kadınların yarı zamanlı çalışması sağlandı. Çalışma saatlerini kadınlar kendileri ayarladılar. Bu ve bunun gibi pek çok kadının yanında yer alan proje tüm İstanbul’a yayılacaktır. Ben de kadınlar adına bunu dile getirmekten geri durmayacağım.

‘Desteğiyle başardım’

Liderlik üzerine doktora yaptınız. Peki, eşiniz nasıl bir lider?

Seçim sürecinde ben doktora sınavıma hazırlanıyordum. Böylesi yoğun bir süreçte, kendi eğitimimi de atlamadım. Tabii ki bunu Ekrem’in desteğiyle başardım. Ekrem’in özeni, geleceği görerek olası yanlışlara düşülmesini önlemesi, çözüm üreten yapısı beni de bu anlamda besledi. Ekrem’in “hak yemem, hakkımı da yedirmem” yaklaşımı İstanbul’un Belediye Başkanının tüm duruşuna damgasını vurmaktadır. Doktoramı verdiğim liderlik konusunda “Ekrem tam bir doğuştan lider niteliğinde” diyebilirim.

‘Şiddetin önlenmesi için eğitim şart’

Kadına yönelik şiddet asla kabul edilemez. Bu konuda devlet, belediyeler, sivil toplum kuruluşları ve tüm vatandaşlar olarak üzerimize düşeni yapmalı, sorumluluk bilinciyle gerekli hassasiyeti göstermeliyiz. Kadına yönelik şiddetin önlenmesi için eğitim en önemli konudur. İki yetişkin erkek ve bir küçük kız evlada sahip bir anne olarak bu konudaki duyarlılık ve hassasiyetim kelimelerle anlatılamayacak kadar büyüktür. Ne mutlu bana ki, en az benim kadar kadına şiddetin önlenmesinin önemine inanan, sürekli olarak projeler geliştiren, çalışmaları destekleyen bir eşim var. Ekrem ve ekibi İstanbul’un güvenli, huzurlu, çocuklarını gönül rahatlığıyla yetiştirecekleri, eğitim-sağlık-barınma gibi ihtiyaçlarının en iyi şekilde sağlandığı keyifli bir şehir olması için elinden geleni yapacaktır.

‘Siyasetin sert yüzü yumuşatılmalı’

Cezaevinde tutuklu bulunan eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş’ın eşi Başak Demirtaş ile bir araya geldiniz. Kamuoyunda tepki gösterenlerin yanında destek verenlerde oldu. Eşlerin bir araya gelme amacı neydi?

Ekrem de ben de siyaset yapan kişilerin ailecek tanışmasını önemli buluyoruz. Bu buluşmaların siyasetin sert yüzünün yumuşamasına katkı sağlayacağına inananlardanım. Kadın dokunuşuyla güzellikleri artırmak üzere sinerji yaratılabilir, bu yönde çaba göstermeye devam edeceğimi ve ortaya koyulan çabaları destekleyeceğimi vurgulamak isterim. Siyasetçilerin eşleri olarak aramızdaki koordinasyonun artırılması, yaşanan engel ve sorunların işbirliğiyle aşılması gibi amaçlar doğrultusunda ilerlememizden daha güzel ne olabilir. Sadece Başak Demirtaş değil, tüm siyasetçilerin eşleri bir araya gelebilmeli.

‘Ailemin hedef alınması üzücü’

Eşiniz ile birlikte Diyarbakır’a yaptığınız ziyaretin ardından sosyal medyada ağıza alınmayacak küfürler ve cinsel taciz içerikili mesajlar aldınız. Bu konuda ne söylersiniz?

Böyle bir ima (cinsel saldırı imasını söylemekten bile imtina ediyorum) çirkin ve tabi ki kabul edilemez. Siyasette ailemin hedef alınması son derece üzücü. Siyaset sahnesi maalesef çok zor bir alan. Biz aile olarak günlük, sıradan rutinimizi bozmadan doğal akışıyla hayatımızı sürdürmeyi seçiyoruz. l