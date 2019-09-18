Adalet Bakanı Gül: FETÖ’cülerle aynı maklubeye kaşık sallayanlar bugün çıkıp bize FETÖ ile mücadele dersi vermeye kalkışmasınlar

'Kimse asil şerefli Türk yargısına saldırmaya kalkmasın' diyen Adalet Bakanı Abdulhamit Gül sözlerinin devamında "Türkiye, FETÖ, PKK/PYD/YPG ve DEAŞ gibi terör örgütleriyle eş zamanlı mücadele ediyor. Bu mücadeleyi taviz vermeden sürdüreceğiz" şeklinde konuştu.
Sabah gazetesi yazarı Dilek Güngör, dünkü köşe yazısında son günlerde yargıda FETÖ'cülerin kritik noktalara atandığını ifade etmişti. Gül'ün 'maklube' çıkışının bu yazının üzerine gelmesi dikkat çekti.
ŞAMİL TAYYAR'DAN DESTEK
AKP eski Milletvekili Şamil Tayyar da Bakan Gül'e destek verdi.
Tayyar Twiiter hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:
“Tebrikler sevgili bakanım, tebrikler Gaziantep’in yiğit evladı
Biz sizi biliyoruz, mücadelenize şahidiz, parti içinde ve çevresinde kümelenmiş çete artıklarına sizi yedirmeyiz.
Yolunuz açık olsun.”