Adalet Bakanı Gül: FETÖ’cülerle aynı maklubeye kaşık sallayanlar bugün çıkıp bize FETÖ ile mücadele dersi vermeye kalkışmasınlar

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül,"Bu örgütün sadece yargıya, orduya, emniyete sızdığı sanılmasın. Nerede ahlaksızca bir saldırı varsa bilin ki orada FETÖ’nün bir tezahürü vardır. Daha düne kadar FETÖ’cülerle aynı maklubeye kaşık sallayanlar bugün çıkıp bize FETÖ ile mücadele dersi vermeye kalkışmasınlar" dedi. Bakan Gül'e Şamil Tayyar da destek verdi. Tayyar yaptığı paylaşımda, "Çete artıklarına sizi yedirmeyiz" ifadelerini kullandı.