Adalet Bakanı Gül: FETÖ’cülerle aynı maklubeye kaşık sallayanlar bugün çıkıp bize FETÖ ile mücadele dersi vermeye kalkışmasınlar

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül,"Bu örgütün sadece yargıya, orduya, emniyete sızdığı sanılmasın. Nerede ahlaksızca bir saldırı varsa bilin ki orada FETÖ’nün bir tezahürü vardır. Daha düne kadar FETÖ’cülerle aynı maklubeye kaşık sallayanlar bugün çıkıp bize FETÖ ile mücadele dersi vermeye kalkışmasınlar" dedi. Bakan Gül'e Şamil Tayyar da destek verdi. Tayyar yaptığı paylaşımda, "Çete artıklarına sizi yedirmeyiz" ifadelerini kullandı.
AA
Yayınlanma tarihi: 18 Eylül 2019 Çarşamba, 11:12

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'Kimse asil şerefli Türk yargısına saldırmaya kalkmasın' diyen Adalet Bakanı Abdulhamit Gül sözlerinin devamında "Türkiye, FETÖ, PKK/PYD/YPG ve DEAŞ gibi terör örgütleriyle eş zamanlı mücadele ediyor. Bu mücadeleyi taviz vermeden sürdüreceğiz" şeklinde konuştu.

Sabah gazetesi yazarı Dilek Güngör, dünkü köşe yazısında son günlerde yargıda FETÖ'cülerin kritik noktalara atandığını ifade etmişti. Gül'ün 'maklube' çıkışının bu yazının üzerine gelmesi dikkat çekti.

ŞAMİL TAYYAR'DAN DESTEK

AKP eski Milletvekili Şamil Tayyar da Bakan Gül'e destek verdi.

Tayyar Twiiter hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:

“Tebrikler sevgili bakanım, tebrikler Gaziantep’in yiğit evladı

Biz sizi biliyoruz, mücadelenize şahidiz, parti içinde ve çevresinde kümelenmiş çete artıklarına sizi yedirmeyiz.

Yolunuz açık olsun.”

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Şamil Tayyar, Abdulhamit Gül