Özgür Özel'den Bakan Pakdemirli'ye: Vatandaşı kandırdın

CHP'li Özgür Özel, Salihli ilçesindeki üzüm üreticileriyle bir araya geldi. Özel, CHP Manisa milletvekilleri Bekir Başevirgen ve Ahmet Vehbi Bakırlıoğlu ile CHP Salihli İlçe Başkanı İsmet Kocabıyık ve Ziraat Odası Başkanı Cem Yalvaç ile birlikte TARİŞ ve Toprak Mahsulleri Ofisi'nin (TMO) üzüm alım noktasını ziyaret etti. Üzümün kilo fiyatının 10 liranın altına düşmesini eleştiren Özel, şunları kaydetti:

"BAKAN PAKDEMİRLİ’YE VERDİĞİ SÖZÜ HATIRLATIYORUZ"

Bundan 1 ay kadar önce üzümün fiyatı 12-13 TL iken ve ancak o fiyat çiftçiyi tatmin edebilecek bir fiyatken, Tarım Bakanı hemşerimiz Bekir Pakdemirli geldi ve dedi ki ‘Üzümün fiyatı 10 TL’nin altına düşmeyecek’. 12 TL’den işlem gören üzüme, 10 TL’leri telaffuz edince fiyatlar gerilemeye başladı. TARIŞ, kendi üyesine taahhüdü oranında sahip çıkmaya çalışıyor ama üzüm üreticisinde panik var. Çiftçinin elinde altın var ama bazı uyanıklar, bu altını ucuza kapatmak için piyasada panik yaratıyorlar. Bakanın sözünü tutması gereken yer TMO. Bakan bir ay önce dedi ki 10 TL’nin altında üzüm olmayacak. Beyzade bunu dediğinde üzüm zaten 12 TL’ydi. Birden fiyatlar geriledi, verilen fiyat, bakanın sözünün 2 TL aşağısında. Bakan, bugün utanmadan sıkılmadan Türkiye’nin dört bir yanında geziyorsa, ona hemşerilerine verdiği sözü hatırlatıyoruz. 10 TL’nin altında üzüm olmayacak dedin, bugün sana bağlı çalışan TMO, 8 TL’den üzüm alıyor.

"BİR DAHA MANİSA’YA GELEMEZ"

Sen vatandaşı kandırdın, senin sözünü dinleyen vatandaş perişan durumda ve büyük bir panik var. Yeni bir açıklama yapmaz, TMO verdiği söz icabı fiyatları yukarı çekmezse, bu bakan bir daha Manisa’ya gelemez, vatandaşın yüzüne bakamaz. Biz bu bakana Manisa’yı da, Meclis’i de, katıldığı toplantılara da dar ederiz. Kendisini uyarıyoruz. Kendi memleketine böylesine zarar veren bir bakan daha önce denk gelmedi. Geçen sefer Fakıbaba geldi, canımıza okudu. Pakdemirli, üzümü biliyor, hemşerimiz diye insanlar umutlandı ama söylediği sözün arkasında durmayan üç-dört tane ihracatçının ekmeğine yağ süren bir adamla karşı karşıyayız. İhracatçıların lehine piyasaya yön verdi. 12 TL’lik üzüm, döndü dolaştı 9 TL’den işlem görmeye başladı.”

"BİR NUMARA VAR"

Özel, Salihli’de 44 köyden katılımlarla düzenlenen yarışmada üzümü kalite bakımından ilk üçe giren Yeşilova Muhtarı Yunus Satmaz’ın üzümüne TMO’nun 9 TL 70 kuruşluk fiyat verdiğine dikkati çekerken, “Şampiyona 9 TL 70 kuruş vermişler. Bu, sözün tutulmadığının en bariz kanıtıdır. Biz noter gibi, TARİŞ’e verdiği üzümlerin numunelerini aldı götürdü, şampiyon üzüme bile 10 TL’nin altına para veren bir ofis var. Bir gerçek var, bu numaralarda bir numara var. Tarım Bakanı, üzümün numarasıyla vatandaşa numara çekiyor. 10,5 numara üzüme 9 numara veriyorsan bu işte bir numara var. Bakan, bağcıya numara çekmeyi bırakacak, verdiği sözü tutacak” dedi.

"SIRTIMIZ YERDEN KALKMIYOR"

Özel, “Eski sistemde bir şehirden bakan çıkınca, ‘Şehrimizden bakan çıktı, sırtımız yere gelmez’ diye davul çalınırdı. Bizim şehrimizden Tarım Bakanı çıktı ama sırtımız yerden kalkmıyor. Tarım Bakanı, ya hemşerilerine sahip çıkacak, ya verdiği sözü tutacak ya da gelip de bir daha kimsenin gözünün içine bakamayacak. Çiftçiye felaketi gösteriyor, ihracatçıya teslim olun, parayı onlar kazansın, kaymağı onlar yesin, ceremesini çiftçi çeksin diyor. Çiftçi, bağcı, üzüm üreticisini küçük gören, kendini yukarıda gören bir anlayışa karşı çiftçimizin yanındayız. Herkes ayağını denk alsın. Üzümcü sahipsiz değildir” ifadesini kullandı.