CHP'den Suriye açıklaması: İlişkiler istihbarat örgütleriyle yürütülmemeli

CHP Genel Başkan Yardımcısı Ünal Çeviköz, parti genel merkezinde yaptığı basın toplantısında, Ankara zirvesini değerlendirdi. Çeviköz, Ankara’da yapılan üçlü zirvenin ardından CHP’nin İstanbul’da yapacağı Suriye Konferansı’nın daha da önem kazandığını söyledi. Saadet Partisi (SP) Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu’nun Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile yaptığı görüşmenin ardından dile getirdiği “Belli kesimler tarafından görüşmelerin yürütüldüğü intibasını doğuracak cümleler kurdu” ifadesini değerlendiren Çeviköz, şunları dile getirdi:

“Her şeyden evvel Suriye ile görüşülmesi gerektiğini CHP dışında başka siyasi partilerin de katılıyor olması memnuniyet verici. SP Genel Başkanı’nın Erdoğan ile bu görüşme yapması, sonucunda da söylemiş olduğumuz ifadeleri kullanmış olması memnuniyet verici. Bu tür ifadeleri daha önce de duymuştuk. Daha önce duyduğumuz zaman da iki devlet arasındaki ilişkilerin olması diplomatik ilişkiler manzumesinin belli kurumlar aracılığıyla değil, devletin dış işlerini yürüten kurumların yapması gerektiğini söylemiştik. Diplomasi, Dışişleri Bakanlığı ve dış politikayı yöneten çevreler tarafından yapılmalı. Biz bu eksikliğin giderildiği kanaatinde değiliz. İki devlet arasındaki eksik ilişkiler, istihbarat örgütleri veya başka kurumlar aracılığıyla yürütülmemelidir.”