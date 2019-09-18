'Darbe gecesi yaşananlar sorgulanmadı' deyip AKP'den istifa etti

Ahmet Davutoğlu'nun istifasının ardından AKP'den peş peşe istifa haberleri gelmeye devam ediyor.

Son olarak AKP'nin eski Konya İl Başkanı Musa Arat sosyal medya hesabından istifa ettiğini açıkladı.

Arat istifasına ilişkin, "AK Parti’nin kuruluşuna rehberlik eden ilkelerin, kardeşliğin ve dava anlayışının kaybolduğu mevcut hal benim açımdan sürdürülebilir olmaktan çıkmıştır. Bu bağlamda; Belediye Meclis Üyesi, İl Yönetim Kurulu Üyesi, İl Başkan Yardımcısı ve İl Başkanı olarak 14 yıl hizmet ettiğim AK Parti üyeliğimi sonlandırdım" ifadelerini kullandı.

“DARBE GECESİ YAŞANANLAR HİÇ SORGULANMADI”

Kendilere hoşgörü ve vefa gösterilmediğini ifade eden Arat, “07 Haziran ve 01 Kasım 2015 tarihlerindeki seçimlerde AK Parti ve Sn. Cumhurbaşkanı aleyhine ‘Ayakkabı Kutuları’ üzerinden yapılan her türlü hakaretin mimarlarına Cumhur İttifakı uğruna gösterilen hoşgörü, AK Partiyi yönetenler tarafından bizlere zerre kadar gösterilmemiştir. Oysa bu kadrolar 15 Temmuz hain darbe girişimine göğüs geren gerçek kahramanlardı. ‘'Metal Yorgunluğu'' bahanesi ile nerdeyse AK Parti İl Başkanlarının tamamı tasfiye edildi. Maalesef 15 Temmuz 2016 gecesi özellikle darbe girişiminin başlangıcından saat 00:30’a kadar geçen sürede yaşananlar hiç sorgulanmadı. O gece nerde olduğu bilinmeyenler, darbe girişiminin gidişine göre tavır belirleyenler, talimatlara uymayanlar ve sabaha kadar bir yerlerde saklanıp kendini koruma derdine düşenlere kurban edildi İl Başkanları. Muhasebesi yapılamayan o gecenin sonunda kellesini koltuğuna alıp, teşkilatlarının başında şehirlerini ve davasını sahiplenenler, çıkar grupları tarafından tutulan tetikçiler ile itibar suikastlerine maruz bırakıldılar” dedi.