CHP hazırlanıyor: Mutabakat kongresi

CHP’de yerel seçim başarısının ardından başlayan ve toplam 10 farklı bölgede gerçekleştirilecek bölge toplantılarının ana gündemini “iktidar yürüyüşünün koşulları ve olanaklarının değerlendirmesi” oluştururken, olağan kongre sürecinde parti yönetiminin uzlaşmayı ve mutabakatı teşvik edeceği, CHP’deki bütün kesimlerin sürece dahil edileceği ifade ediliyor. Örgütten Sorumlu CHP Genel Başkan Yardımcısı Oğuz Kaan Salıcı, “Kimseyi dışarıda bırakmadan bütün enerjimizi iktidara odaklamamız lazım” diye konuştu.

31 Mart’taki yerel seçimler ve 23 Haziran’da tekrarlanan İstanbul seçiminin ardından CHP’de kurultayın ne zaman yapılacağına ilişkin takvim de netleşmeye başladı. CHP içinde yapılan değerlendirmelere göre takvimin bu ay sonuna kadar belirlenmesi ve ekim ayı içerisinde başlaması bekleniyor.

Mart ya da nisanda

Edinilen bilgiye göre üyeliklerin askıya çıkarılması, listelerin kesinleşmesiyle devam edecek sürecin ardından ilçe kongrelerinin kasım ya da aralık ayında yapılacağı, ocak ya da şubat ayında da il kongrelerinin yapılmasının hedeflendiği belirtiliyor. İl kongrelerinin tamamlanmasının ardından olağan kurultayın mart ayının sonunda ya da nisan ayının başındaki bir tarihte gerçekleştirileceği ifade ediliyor.

CHP içinde yerel seçim başarısının ardından partinin genel iktidar hedefine doğru ilerlerken olası tartışmaların yaşanmaması için kurultay sürecinde çok dikkatli davranılacağı ifade ediliyor. CHP yönetiminin kurultay süreçleriyle ilgili olarak öncelikle uzlaşma ve mutabakatı teşvik edeceği belirtiliyor. Sürecin herhangi bir tartışma olmadan yürütülmesi hedeflenirken, partinin iktidara taşınması sürecinde de CHP içinde hiçbir partilinin dışarıda bırakılmamasının amaçlandığı vurgulanıyor.

CHP içinde dün başlayan ve önümüzdeki 3 hafta boyunca devam edecek 10 farklı bölge toplantısının yanı sıra milletvekilleri de belirlenen illere ziyaretler gerçekleştiriyor. Salıcı, bölge toplantılarıyla parti örgütlerinin bundan sonraki seçimin ana stratejisine hazırlanacağını ve yapılan il ziyaretleriyle de vatandaşta oluşan CHP’den beklenti ve umudun genel merkeze aktarılacağını kaydetti. Salıcı, “Bütün bölge toplantılarının ana gündemi şu olacak: 31 Mart ve 23 Haziran tarihlerinde yapılan yerel yönetim seçim sonuçları çerçevesinde CHP’nin iktidar yürüyüşünün koşulları ve olanaklarının değerlendirilmesi. Biz, bundan sonra kendi koşullarımızı ve yapmamız gerekenleri ele alacağız” diye konuştu. l ANKARA