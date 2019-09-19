Pelikan savaşı

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül’den dikkat çeken FETÖ çıkışı geldi. Gül, “Daha düne kadar FETÖ’cülerle aynı maklubeye kaşık sallayanlar, bugün çıkıp bize FETÖ ile mücadele dersi vermeye kalmasınlar, Türk yargısına hesap sormaya, töhmette bulunmaya kalkmasınlar” dedi.

Eski Başbakan Ahmet Davutoğlu ve eski bakanlardan Ali Babacan’ın partiden ayrılarak yeni parti çalışmaları yürüttüğü süreçte, AKP’de sular durulmuyor. Pelikancılar olarak adlandırılan ekibin, partide hâkimiyet kazanmaya çalışması parti içi çekişmeleri sertleştirdi. Albayrakların sahibi olduğu Sabah gazetesinin yazarı Dilek Güngör, önceki günkü yazısında birkaç gündür yargıda tuhaf işler olduğunu savunarak bazı FETÖ’cülerin yargıda yeniden kritik noktalara getirildiğini iddia etti. Adalet Bakanı Gül ise dün Ankara Adliyesi yanındaki açık otoparkta, hükümlü ve tutuklular tarafından iş yurtlarında üretilen ürünlerin sergilendiği, “Ürün ve El Sanatları Fuarı”nın açılışında isim vermeden Güngör’e yanıt verdi. Gül, FETÖ’nün özellikle yargı, Emniyet ve orduya sızdığını belirterek şunları kaydetti:

“Nerede ahlaksızca saldırı varsa bilinmelidir ki bu FETÖ’nün tezahürüdür. Daha düne kadar FETÖ’cülerle aynı maklubeye kaşık sallayanlar, bugün çıkıp da ‘FETÖ mücadelesi’ dersi vermeye kalkmasınlar, Türk yargısına hesap sormaya, töhmette bulunmaya kalkmasınlar. Türk yargısı, bu mücadelesini büyük kararlılıkla sürdürmektedir. Bunu yaparken FETÖ’cülerin yaptığı gibi aynı çuvala herkesi koyarak değil, sadece ve sadece hukuktan ve anayasadan emir alarak yapmaktadırlar. Farkı budur. Pensilvanya’dan emir alanlar, vesayetçiden, darbeciden emir alanlar değil, anayasadan ve hukuktan emir alarak, yargılama yapan Türk yargısı var. Kim rahatsız oluyorsa olsun; Türk yargısı bağımsızlığını, tarafsızlığını sürdürmeye devam edecektir. FETÖ ile mücadele, FETÖ yöntemleriyle yapılamaz. ‘Herkes FETÖ’cü ise FETÖ’cü yoktur’. Bu, FETÖ’nün bir stratejisidir. Türk yargısı, bu mücadeleyi kararlı şekilde sürdürmektedir. Bugün bu mücadelede, elbette sadece hâkim, savcının önüne dosyayı atarak da mücadele olmaz. O dosyanın yine hazırlık aşamalarında delilleriyle, dosyalarıyla topyekûn bütün kurumlarıyla mücadeleyi yapmak lazım.”