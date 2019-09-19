AKP kurucularından Cuma İçten istifa etti: Başkaldırıyorum ve AKP’den istifa ediyorum

AKP'nin kuruluş sürecinde yer alan eski Diyarbakır Milletvekili Cuma İçten, partisinden istifa etti.

Milli Gençlik Vakfı, Refah Partisi Gençlik Kolları, AKP Eminönü ilçe teşkilatı kuruculuğu, Fatih Belediyesi meclis üyeliği ilçe başkan yardımcılıkları, Diyarbakır Milletvekilliği, TBMM İçişleri ve Savunma Sanayi komisyon üyelikleri, AKP genel merkez Siyasi ve Hukuki işler başkan yardımcılığı gibi görevlerde bulunan İçten, Fazilet Partisi'nde yaşanan ayrışma sırasında Erdoğan'la birlikte hareket etmişti.

Erbakan'ın yanından ayrılarak, AKP'nin kurucu kadrolarında yer aldığını söyleyen İçten, yaptığı istifa açıklamasında AKP'ye yönelik dikkat çeken eleştirilerde bulundu:

'HER İL ABİLERE TESLİM EDİLDİ'

Her il FETÖ cemaatinde olduğu gibi sözde siyasi bir abiye teslim edilmiş ve o abinin izni olmadan hiçbir alanda kimsenin adım atmasına müsaade edilmemiştir. Bu abiler ahtapot gibi şehirlerin üzerine çökmüş ve o şehrin tüm değerlerini yok etmeye kendi hegemonyasını kurmaya, akrabalarını zenginleştirmeye çalışmaktadır.

'ÇEŞME BAŞINI İŞGAL EDENLER VEKİL YAPILDI'

KPSS’den ya da ilgili sınavlardan ilk onda derece yapanlar memur olamazken en son sırada en az puan alanlar siyasi dayıları aracılığı ile mülakatlar ile birer birer memur olmaktadırlar. Ak Parti il ve ilçe başkanlıkları ve buna ilişkin sözde kongreler ile Ankara’dan atamalar yapmış; çeşme başını işgal edenler kendi eş dostlarını, akrabaları ortaklarını, milletvekili, il-ilçe başkanı, il-ilçe müdürü, belediye başkanı, meclis üyesi başkan yardımcısı ve milletvekili yapmışlardır.

'DEVLET BANKALARINDAN AKRABA VE DOSTLARA MİLYAR DOLARLIK KREDİLER'

Devlet bankaları aracılığı ile yakın akraba ve dost gördükleri firmalara milyar dolarlık krediler açılmış ve büyük işlerde bankalar yolu ile finans edilmişlerdir. İktidara yakın belediyeler aracılığı ile milyar dolarlık işler seçtikleri firmalara gönderilerek firmaların rant elde edilmesi sağlanmıştır. Belediyelerde bir partilinin birinci derecede akrabaları işlere yerleştirilmiş ve işe gitmeden maaş almaları sağlanmıştır.

'ÖZEL SEKTÖRE AKTARILAN PARALAR...'

Özel sektör devletin 5 liraya mal edeceği hizmetleri, 50 liraya mal etmiş gibi göstererek 25 yıl milletin parasını alacak şekilde sistem kurmuş millet buna mahkûm edilmiştir. İktidar eli ve desteği ile yeni firmalar oluşturulmuş ve bu firmalara devlet kaynakları tahsis edilerek zenginleşmeleri sağlanmıştır.

İçten “Başkaldırıyorum ve AKP’den istifa ediyorum” başlıklı açıklamasında “Değerli gönül dostları; sizler ile birlikte yeni bir sürece adım atıyoruz. Başkaldırı sürecine giriyoruz” ifadelerini kullandı.

CUMA İÇTEN KİMDİR?

1973'te Diyarbakır'da doğdu. ABD Newport International Üniversitesi İşletme Bölümü'nden mezun oldu. Yüksek lisansını aynı üniversitenin Dış Ticaret Bölümü'nde yaptı.

Refah Partisi ve Fazilet Partisi'nde görev yaptı, daha sonra AKP'nin kuruluşuna katıldı.

AKP'den Diyarbakır Milletvekili seçildi.

AKP içinde yaşanan tartışmanın ardından Davutoğlu'nun yanında yer alan, Davutoğlu'nun Diyarbakır'da yaptığı toplantıda yer alan isimlerden olan Cuma İçten, uzun yıllardır Milli Görüş ve AKP içerisinde yer alıyor.

BERAT ALBAYRAK MAİLİNDE İÇTEN

Berat Albayrak'ın Redhack tarafından hacklenen maillerinde de yer alan İçten, o maillerde partiden aforaz ediliyordu.

Halil Danışmaz isimli biri, Berat Albayrak'a milletvekili aday adayı olan isimlere ilişkin "olumlu" ya da "olumsuz" tanımlamaları yolluyor.

Cuma İçten adlı eski AKP'li vekilin parayla diploma aldığı, anketçilere 'para yedirdiği' ve yeniden aday yapılmaması gerektiği mailde yer alan aktarımlardan biri.