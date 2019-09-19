Parasal ilişki aydınlatılsın

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, “FETÖ borsası oluştuğu” yönündeki iddiaların açıklığa kavuşması gerektiğini belirterek, hakkındaki dosyada takipsizlik kararı verilen Fettah Tamince için Adalet Bakanlığı’nın itirazının önemli bir aşama olduğunu söyledi. Kılıçdaroğlu, “FETÖ davası açtığınız kişilerin dışında Fettah Tamince kalamaz, kalamazdı. Avukatlarla Tamince arasındaki parasal ilişkinin çok iyi irdelenmesi lazım. Acaba paranın gücüyle mi oluyor, yoksa başka güçler mi var? Adalet Bakanlığı’nın itiraz etmesi önemli bir aşama” dedi. Kılıçdaroğlu, Adalet Yürüyüşü sırasında kendisine saldırıda bulunacağını itiraf eden IŞİD’linin serbest bırakılmasına “Bana saldırınca bir şey yok. Ama başkalarına bir şey söyleyince neredeyse müebbetle yargılanıyorlar” ifadelerini kullandı.

Kılıçdaroğlu, dün Maltepe Miting Alanı’nda gerçekleştirilen “Kastamonu Günleri” açılış törenine katıldı. Kılıçdaroğlu, etkinliğe İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu ve CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu ile birlikte geldi. Burada konuşan Kılıçdaroğlu, Kurtuluş Savaşı ve tarihimizde Kastamonu’nun öneminden bahsederek, “Savaş meydanlarınında kazanılan zaferler ekonomik zaferlerle taçlandırılmazsa bağımsızlığımızı sağlayamayız. Çağdaşlaşma sürecinde Kastamonun ne kadar önemli olduğunu biliyoruz. Bizim için gazilik ünvanını vermek onur ve şeref olur” dedi.

Ardından Kılıçdaroğlu, Ekrem İmamoğlu ve Akif Hamzaçebi’ye plaket verildi. Programın ardından gazetecilerin sorularını yanıtlayan Kılıçdaroğlu, Adalet Bakanı Abdulhamit Gül’ün, “FETÖ’cülerle aynı maklubeye kaşık sallayanlar bugün ders vermeye kalkışmasınlar” sözlerinin anımsatılması ve Fettah Tamince kararına itiraz edilmesinin sorulması üzerine “Bir FETÖ borsasından söz ediliyor ve bu konuda bir kişi de hayatını kaybetti. Bu konu sadece benim tarafımdan değil, AKP’den de bazı milletvekilleri, eski milletvekilleri tarafından da dillendirildi. Bütün bu konuların aydınlığa kavuşturulması lazım. Eğer bir şikâyet geliyorsa, bir itham geliyorsa mutlaka bunun aydınlığa kavuşması lazım. FETÖ davası açtığınız kişilerin dışında Fettah Tamince kalamaz, kalamazdı. Vicdanımda buna el vermiordu. Ben bu defalarca dile getirdim. Avukatlarla Fettah Tamince arasındaki parasal ilişkinin çok iyi irdelenmesi lazım. Acaba paranın gücüyle mi oluyor yoksa başka güçler mi var? Adalet Bakanlığı’nın itiraz etmesi önemli bir aşama” dedi.

Muharrem İnce’nin Cumhurbaşkanı adayı olabilirim” açıklamalarının anımsatılması üzerine Kılıçdaroğlu,“Bizim gündemimizde bu yok. Seçim olduğu zaman bakarız” yanıtını verdi.

‘Anneleri ayırmıyoruz’

Diyarbakır’da HDP önünde eylem yapan annelere bir heyet gönderip göndermeyeceğinin sorulması üzerine Kemal Kılıçdaroğlu, “Diyarbakır’daki anneler ile Cumartesi Anneleri arasında bir ayrım yapmıyoruz. Anneler çocuklarını istiyorlar bu kadar. Anneler çocuklarını istiyorlarsa her iki anne grubunu da ayrıştırmadan kucaklamamız gerekiyor” ifadelerini kullandı.

Adalet Yürüyüşü sırasında saldırıda bulunacağını itiraf eden IŞİD’linin serbest bırakılmasının anımsatılması üzerine Kılıçdaroğlu, “Adalet diyorduk hep. Bana saldırınca bir şey yok. Ama başkalarına bir şey söyleyince neredeyse müebbetle yargılanıyorlar. Bu ne demektir? Bu ülkede adaletin olmadığını gösteriyor. O nedenle adalet arayışımız sürüyor” dedi.

‘Peşkeşi kabul etmiyoruz’

AKP Sözcüsü Ömer Çelik’in Tank Palet kararnamesine ilişkin açıklamalarına ilişkin de Kılıçdaroğlu, “Tank Palet olayı Türkiye’nin itibarı ile oynama olayıdır. Türkiye’nin saygınlığına gölge düşürme olayıdır. İki kararnameyi de gizlediler. Yayımlayın o zaman, niye gizliyorsunuz? Türkiye’ye ait silah fabrikalarının yabancı bir ülkeye peşkeş çekilmesini asla kabul etmiyoruz, şiddetle kınıyoruz” diye konuştu.

CHP lideri, daha sonra Maltepe Belediye Başkanı Ali Kılıç’ın ev sahipliğinde Üreten Engelliler Merkezi’ne gitti. Burada Sevgi Kafe’de engelli gençlerin çay içen Kılıçdaroğlu, Çocuk Bilim Merkezi ve Kreşi’ni de ziyaret etti. Deney atölyesine de giden Kılıçdaroğlu’na deney seti hediye edildi.

Yaralı itfaiye erine ziyaret

Ardından Kılıçdaroğlu, İmamoğlu ve Kaftancıoğlu ile birlikte, önceki gün Tuzla’daki sanayi tesisi yangınında yaralanan itfaiye eri Nebi Polat’ı, tedavi gördüğü hastanede ziyaret etti. Polat, yoğun bakımda olduğu için ailesiyle görüşen Kılıçdaroğlu, başhekimden Polat’ın sağlık durumunun iyiye gittiği bilgisini aldı.