Cami imamından CHP’ye hakaret



Muğla’nın Seydikemer ilçesi Çaykenarı Mahallesi Güzeller Camisi imamı Haşim Öztürk, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, “Şeytana sormuşlar, Türkiye’ye niye uğramıyorsun? En son uğradığımda CHP’liler ezana yuh çekip, ıslık çalıyorlardı. CHP varken benim Türkiye’ye uğramama gerek yok demiş” ifadelerini kullandı.

İmama tepki gösteren CHP Muğla milletvekilleri Mürsel Alban ve Süleyman Girgin, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay’ın yanıtlaması istemiyle önerge verdi. Önergede, imam hakkında işlem yapılıp yapılmayacağı soruldu.