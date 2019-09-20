Bakanlıklarda üst düzey atamalar: Bağış, Çekya'ya büyükelçi olarak atandı

AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla yayımlanan atama kararlarına göre, Çek Cumhuriyeti nezdinde Türkiye Cumhuriyeti Büyükelçisi Ahmet Necati Bigalı merkeze alınırken, bu suretle boşalan Çek Cumhuriyeti nezdinde Türkiye Cumhuriyeti Büyükelçiliği'ne Egemen Bağış atandı. Bağış, henüz göreve resmi olarak atanmamışken tebrikleri alarak yeni görevini ilan etmişti.

Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcılığı'na 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi'nin 2 ve 3'üncü maddeleri gereğince Adil Karaismailoğlu getirildi.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Altyapı Yatırımları Genel Müdürü Erol Çıtak görevinden alınırken bu suretle boşalan Altyapı Yatırımları Genel Müdürlüğü'ne Yalçın Eyigün'ün ataması yapıldı.

TCDD'DE APAYDIN VE KURT GÖREVLERİNDEN ALINDI

Atama kararları Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları İşletmesi (TCDD) Genel Müdürü ve Yönetim Kurulu Başkanı İsa Apaydın ile TCDD Taşımacılık AŞ Genel Müdürü ve Yönetim Kurulu Başkanı Veysi Kurt görevlerinden alındı.

Bu suretle boşalan TCDD Genel Müdürlüğü ve Yönetim Kurulu Başkanlığına aynı yer Genel Müdür Yardımcısı ve Yönetim Kurulu Üyesi Ali İhsan Uygun, TCDD Taşımacılık AŞ Genel Müdürlüğü ve Yönetim Kurulu Başkanlığına ise Karayolları Genel Müdürlüğü Genel Müdür Yardımcısı Kamuran Yazıcı atandı.

İMAMOĞLU GÖREVDEN ALMIŞTI

TCDD Genel Müdür Yardımcılığına Öner Özgür, Devlet Hava Meydanları İşletmesi (DHMİ) Genel Müdür Yardımcılığı'na ise Yunus Emre Ayözen'in atamaları gerçekleştirildi.

Ayözen, İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Ulaşım Daire Başkanı iken Ekrem İmamoğlu tarafından görevinden alınmıştı.

Milli Savunma Bakanlığ'ında açık bulunan Yönetim Hizmetleri Genel Müdür Yardımcılığına Recep Kemal Akyürek, Hazine ve Maliye Bakanlığı'nda açık bulunan Vergi Müfettişliği'ne Mehmet Hakan Dursun, Milli Eğitim Bakanlığı'nda açık bulunan Kocaeli İl Milli Eğitim Müdürlüğü'ne Fehmi Rasim Çelik atandı.

Sağlık Bakanlığı'nda açık bulunan Sağlık Yatırımları Genel Müdür Yardımcılıklarına Dursun Uyar, Hüseyin İnceöz ve Mehmet Koç'un atamaları yapıldı.

Sağlık Bakanlığı'nda açık bulunan Müfettişliğe Nihat Sabuncu atanırken, Toprak Mahsulleri Ofisi (TMO) Genel Müdürlüğünde açık bulunan Yönetim Kurulu Üyeliğine Rifat Tan Benadam getirildi.