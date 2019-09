Esnafın çatı örgütü TESKOMB’dan tepki çeken Kıbrıs sefası

Türkiye ekonomisinin zor günlerden geçtiği, esnafın borç batağında olduğu bir dönemde, genel başkanlığını AKP eski Yozgat Milletvekili Abdulkadir Akgül’ün yaptığı Türkiye Esnaf ve Sanatkarlar Kredi ve Kefalet Kooperatifleri Birlikleri Merkez Birliği’ne (TESKOMB) bağlı ESGİMTAŞ A.Ş. firması tarafından 22 Eylül – 26 Eylül tarihleri arasında Kıbrıs’ta 5 yıldızlı otelde eğitim semineri düzenlenecek olması tepki çekti.



TANAL: KUMARHANESİ OLAN OTEL, GEL KEYFİM GEL!



ESGİMTAŞ’ın seminer duyurusunu Twitter hesabından paylaşan CHP İstanbul Milletvekili Av. Mahmut Tanal,

“Esnaf borcu yüzünden bir bir kepenk indirirken, esnafın finansman ihtiyacını karşılamak amacıyla kurulan TESKOMB'un firması, Kıbrıs’ta 5 yıldızlı, kumarhanesi olan otelde seminer düzenliyor. Seminer için Türkiye'de hiç sosyal tesis, salon yok muydu? 4 gece 5 gün gel keyfim gel!” şeklinde tepkisini dile getirdi.



EŞLİ ÇOCUKLU ÇAĞRI



CHP’li vekil Tanal’ın paylaştığı TESKOMB’un iştirak şirketi ESGİMTAŞ’ın duyurusunda, “Şirket tarafından düzenlenen eğitim semirenlerinin 80’incisinin 22 Eylül 2019 – 26 Eylül 2019 tarihleri arasında 4 gece 5 gün konaklama olarak, 5 yıldızlı Kıbrıs Concorde Luxury Resort & Casıno’da düzenleneceği” belirtiliyor.



Yüksek katılım hedefiyle hazırlandığı anlaşılan duyuru metninde, “Bu seminerde, Kooperatif Başkan, Yönetim Kurulu, Denetim Kurulu ve Personellerine yönelik Kooperatif mevzuatı ve kredi uygulamalarına ilişkin eğitimin yanı sıra yazılımı TESKOMB tarafından yapılan ve tüm kooperatiflerin kullanmakta oldukları, TOKBYS (Teskomb Ortak Kayıt Bilgi Yönetim Sistemi)’nin entegrasyon eğitimi verilecek olup Başkan ve Yöneticilerle birlikte TOKBYS kullanıcısı ilgili personellerin eğitim seminerlerine katılmalarında büyük fayda bulunmaktadır. Seminerimize katılacak kooperatiflerimizin başkan, yönetici, denetici ve personellerinin; eş, çocuk ve misafirleri de ekte sunduğumuz fiyat ve konsept bilgilerine dahil şartlarda katılabilirler” deniliyor.



KİŞİ BAŞI FİYAT TARİFESİ



Fiyat ve konsept hakkındaki bilgi notunda ise “Otel konseptinin ultra her şey dahil sistemi olduğu” aktarılıyor. Eğitim seminerine katılacak katılımcıların 4 gece 5 gündüz ultra her şey dahil otelde konaklayacağı, rehber eşliğinde ada turuna çıkılacağı anlatılıyor.



Bilgi notunda, seminer ücretinin iki kişilik odada kişi başı KDV dahil 3 bin 500 TL, tek kişilik oda fiyatının ise KDV dahil 4 bin 500 TL olduğu hatırlatılıyor. 2 yetişkinle kalmak şartıyla 0-6 yaş arası çocuk için konaklamanın ücretsiz olduğu, ancak uçak bedelinin alındığı, 7-12 yaş arası çocuklar için ise KDV dahil bin 750 TL ücret alındığı dile getiriliyor.



MECLİS’TE TARTIŞILMIŞTI: KALİTELİ ADAMIM, 150 ALIYORUM NE 75’İ BE!



TESKOMB Genel Başkanı ve AKP eski Yozgat Milletvekili Abdulkadir Akgül, tartışmalı isimlerden biri. Akgül’ün 1 Kasım seçimlerinde AKP’den Yozgat Milletvekili seçilmesine rağmen TESKOMB Genel Başkanlığı’ndan istifa etmeyip bu görevine devam etmesi, Meclis’te sert tartışmalara neden olmuştu. 2018 Mali Yılı Bütçe Kanunu Tasarısı’nın görüşüldüğü TBMM Genel Kurulu’nun 14 Aralık 2017 tarihli oturumunda, Akgül kürsüdeyken söze giren CHP İstanbul Milletvekili Av. Mahmut Tanal, Akgül’ün hem milletvekili hem de TESKOMB Genel Başkanı olarak görev yapmasını eleştirmişti.

Tanal, TESKOMB’un esnaf kredilerinin de “eşe dosta dağıtıldığını” savunmuştu. Tanal’ın “4 ayrı yerden maaş aldığı, milletvekili maaşıyla birlikte aylık gelirinin 75 bin TL olduğu” eleştirisini yönelttiği Abdulkadir Akgül, “Ben kaliteli adamım, 150 alıyorum, ne 75’i be!” cevabını vermişti.



Tartışmaya dahil olan CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, Esnaf Kefalet Kooperatifi Genel Başkanının bir siyasi partiden milletvekili olmasının kabul edilebilir bir iş olmadığını kaydetmişti. AKP’li Akgül’ün Tanal’a verdiği maaş cevabına değinen Özel, "Dört yerden maaş alıyorsun’u tasdik edip, ‘75’ deyince ‘Yok, şu kadar alıyorum…’ Milletvekilliğiyle bağdaşmayan işler var” ifadelerini kullanmıştı.