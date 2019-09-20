Pakdemirli, Pendik'teki orman yangını için 'terör' dedi







İzmir'in Bergama ilçesinde, Tarım ve Orman Sektörü Değerlendirme Toplantısı düzenlendi. Toplantıda konuşan Bakan Pakdemirli, 18 Ağustos'ta, Karabağlar ilçesinde çıkan ve 2 gün süren orman yangınını hatırlatarak, alevlere ortalama 12 dakikada müdahale edildiğini vurguladı.

'EN İYİ KONUMADAYIZ' İDDİASI

Pakdemirli, "Geçen yıldan bu yana 18 dakikadan 12 dakikaya indik. 6 dakikada özellikle rüzgarın olduğu zamanda çok şey fark ediyor. Bunu da söyleyen Avrupa Yangınlarla Mücadele Bilgi Sistemi'dir. Bu sistem, Türkiye'nin açık ara dünyada birinci olduğunu söylüyor. Yani yangında ormanlık alanı artırmada dünyada en önde geliyoruz. Yangınlarla mücadelede en iyi konumdayız. Buna rağmen ağacın siyasetini yapıp, 'Neden uçak kullanmadın', 'Niye şunu yapmadın' diyorlar. Özellikle İzmirli CHP'li siyasetçilere soruyorum; İzmir'deki yangınımızı PKK üstlendi. Neden biriniz çıkıp da PKK'yı lanetleyen bir açıklamada bulunmadınız? Bunları derdi ağaç falan değil. Bunların derdi, bakanlığımız ve benim üzerimden hükümetimiz ve Sayın Cumhurbaşkanı'mızı yıpratmak" diye konuştu.

Bakan Pakdemirli, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Aşırı sol bir örgüt bizim için bir suç duyurusunda bulunmuş, 'Bunlar yetersiz kaldı' diye. Benim için bu bir gurur vesikasıdır; çünkü bizim teşkilatımız dört dörtlük bir teşkilat, yeri geldiği zaman şehitler vermiş. Son İzmir yangınımızda da bir helikopter pilotumuzu şehit verdik; ama bunlar bu kadar alçalabiliyorlar. Bu kadar alçalıp, çok çalışkan ve yüksek derecede motivasyonu olan bir teşkilatın üzerinden siyaset yapıyorlar. Dün biri, tweet atmış; 'Bakan ormanları yakan olma yapan ol' diye. Bir de video paylaşmış. Paylaştığı video bizim orman personelinin organize ettiği vatandaşla beraber bir çalışma. Bu klavye silahşörleri, bir şeyi bilmedikleri gibi bir de böyle uydurma, yalan, düzenbaz haberlerle bizi yıpratmaya çalışıyor. Bunların cevabını vereceğiz. Önce o milletvekili çıksın, PKK'yı lanetlesin ondan sonra biz de muhatap almaya başlayalım."

SÜT ZAMMI

Çam fıstığındaki verim ve kalite kaybı sorununun çözülmesi gerektiğini belirten Bakan Pakdemirli, süt zammıyla ilgili de konuştu. Pakdemirli, "Bu dünyada çözülmemiş bir problem. Bu işi çözmek bizim için zorunlu hale gelmiştir. Türkiye'de son 17 yılda tarım ve hayvancılığa verilen destekler 2 milyar liradan 16 milyar liranın üzerine çıkmıştır. Büyükbaş hayvan varlığı ise 3,5 misli arttı. Süt üretiminde de 4 misli artış var. İnşallah önümüzdeki aylarda, eğer yapabilirsek sütte bir ekstra zam yapma konusunda kararlılığımız var. Süt Konseyi'ne tavsiye kararı olarak yapabiliyorsak süt zammı, yapamıyorsak da desteklerin kış döneminde artışı gündeme gelecek. Türkiye'nin her ürününün arkasındayız. Tüm ürünlerde destekleyici ve üretici dostu politikaları sürdürmeye devam edeceğiz. Zeytinle ilgili seçim dönemi bir açıklamam oldu. 'Tane zeytine de destek vereceğiz' diye. Dün itibarıyla 2020 bütçesine koyduğumuzun müjdesini vermek isterim. İnşallah tane zeytine de bundan sonra destek vereceğiz" dedi.

'YANGINLARLA TERÖRÜN İLİNTİSİNİ ORTAYA ÇIKARDIK'



Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, İzmir'in Kınık ilçesinde yaptığı ziyarette orman yangınlarının terörle ilintisini tamamen ortaya çıkardıklarını iddia etti. Pendik Kurtköy'deki ormanlık alanda dün akşam yaşanan orman yangınıyla ilgili 1 şüphelinin gözaltına alındığını hatırlatan Pakdemirli, şunları söyledi:



"İstanbul valimizle görüştüm, konuyla ilgili bilgi aldım. Duyarlı bir vatandaşımızın cep telefonu kamerasıyla çekip, kolluk kuvvetlerine iletmiş olduğu ihbarla başlayan, yakalanmayla sonuçlanan bir durumla karşı karşıyayız. En başından beri, bu yaz yangınlar çıktığından beri, bir çok yangınla ilgili ciddi şüphelerimiz olduğunu söylemiştim. Çünkü aynı anda, aynı yerde veya aynı anda çok farklı lokasyonlarda farklı farklı yangınların çıkması üzerine, bu işin kasıtlı olabileceği, terörle ilgili olabileceği yönünde benim de bazı tespitlerim olmuştu. Takip eden günlerdeki yangınların çoğunun PKK tarafından üstlenilmesi de vardı. Araştırmalar kolluk kuvvetlerimiz tarafından devam ediyor. Ancak bugün yakalanan vatandaşla ilgili görünen o ki bir terör bağlantısı mevcut. Burada orman yangınlarıyla terörün ilintisini de tamamen ortaya çıkarmış oluyoruz."