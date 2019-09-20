AKP'li vekilden Egemen Bağış'a "Bakara" göndermesi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla yayımlanan atama kararlarına göre, Prag Büyükelçisi Ahmet Necati Bigalı merkeze alınırken, yerine Egemen Bağış atandı.

Egemen Bağış atamasının ardından AKP Milletvekili Mustafa Yeneroğlu’ndan tepki geldi.

Yeneroğlu Twitter hesabından şu paylaşımda bulundu:

"Bilmezler mi ki, Allah onların gizlediklerini de bilir, açığa vurduklarını da..." Bakara sûresi, 77 Müslümanların kutsal değerleri ve ilkeleriyle dalga geçenlere saygı göstermemizi kimse beklemesin! Hayırlı cumalar dilerim."