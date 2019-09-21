Erdoğan, Demirtaş ve Yüksekdağ kararının ardından ilk kez konuştu

Erdoğan, Yüksekdağ ve Demirtaş için şu ifadeleri kullandı:

"BUNLARI BIRAKAMAYIZ"

"Bugün Diyarbakır'da evlatları dağa kaçırılan o analar dimdik duruyorsa bunun bir sebebi var. Çünkü onların da ruh köklerinde bir dinamizm var. Ölümden korkmuyorlar, üzerine üzerine gidiyorlar. Ben Kandil'e de sesleniyorum. Bu terör örgütlerinin yanında olanlara da sesleniyorum. Katil aranıyorsa bunun adresini sormaya gerek yok. Bunlar biliniyor. Bunlar parlamentoya kadar sızmış olanlar. Sokağa insanları çağırıp Diyarbakır'da 53 insanımızı öldürenleri milletimiz unutmuyor, unutmayacaklar da. Sonuna kadar takipçisi olacağız. Bunları bırakamayız. Eğer biz bırakırsak ebedi alemde şehitlerimiz bize bunun hesabını sorar."

“USTAM GELDİ SIRTIMA VURDU UNUT DEDİ ROMANLARI. İŞÇİSİN SEN İŞÇİ KAL GİY DEDİ TULUMLARI…”

Erdoğan, Teknofest’te yaptığı konuşmada Cem Karaca’nın ünlü şarkısı ‘Tamirci Çırağı’nın sözlerini okudu. Erdoğan, ‘İşçisin sen işçi kal giy dedi tulumları’ dizelerini okuduktan sonra, “Evet biz de giydik tulumları” diyerek Türkiye’nin geri kalmışlıktan kurtuluş mücadelesini verdiklerini söyledi.

Erdoğan'ın Teknofest'te yaptığı konuşmadan öne çıkan diğer kısımlar ise şu şekilde:

"(BM 74. Genel Kurulu) Ülkemizdeki, bölgemizdeki ve dünyadaki gelişmelere dair ne düşünüyorsak ne inanıyorsak ne yapmak istiyorsak hepsini de tüm devletlerin temsilcilerinin önünde açıkça ifade edeceğiz. Gizli, saklı değil, açık ve net. Devlet başkanlarıyla liderlerle yapacağımız ikili görüşmelerde de yine kendilerine bunları açık ve net olarak anlatacağız."

"ÖLÜMDEN ÖTE KÖY MÜ VAR DERLER"

Bize gizli açık tehditlerle bedel ödetmeyi düşünenler, bunun hesabını yapanlar, beyhude bir işle uğraştıklarını bilmelidirler. Eskiler ne diyorlar, 'Ölümden öte köy mü var' derler. Bu millet ölümden bile korkmadığını 15 Temmuz'da göstermiştir."