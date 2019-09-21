Kılıçdaroğlu'ndan Erdoğan'a videolu 'Tank Palet' yanıtı

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Tank Palet Fabrikası’nın özelleştirilmesi konusunda gizli kararname olduğu iddiası nedeniyle kendisini yalan söylemekle suçlayan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla yanıt verdi.

Kılıçdaroğlu paylaşımında, ''Sarayda oturan zat, Tank Palet Fabrikası’nın Katar ordusuna peşkeş çekildiğini inkar etmişti, gerçekleri söyleyen özgür medyayı da yalan haber yapmakla suçlamıştı… Ama ben onun gizlediği tüm gerçekleri halkımla paylaşmaya devam edeceğim!'' ifadelerini kullandı.

Kılıçdaroğlu, “20 milyar dolarlık Tank Palet Fabrikasının dehşete düşüren satış hikayesi” başlıklı bir videoya da paylaştı.

Sarayda oturan zat, Tank Palet Fabrikası’nın Katar ordusuna peşkeş çekildiğini inkar etmişti, gerçekleri söyleyen özgür medyayı da yalan haber yapmakla suçlamıştı… Ama ben onun gizlediği tüm gerçekleri halkımla paylaşmaya devam edeceğim! pic.twitter.com/fii7YSR2HP — Kemal Kılıçdaroğlu (@kilicdarogluk) September 21, 2019

NE OLMUŞTU?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun, Tank Palet Fabrikası’nın özelleştirilmesiyle ilgili gizli kararname olduğu iddiasını soran Fox TV muhabirine tepki göstermişti. Erdoğan, ''FOX TV'yi yalan medya olmaktan çıkarın. Bir defa dürüst olun. Kılıçdaroğlu hayatını yalan üzerine düzenlemiş olan bir siyasidir'' ifadelerini kullanmıştı.